環評空汙抵換 環團要求撤回

環境部去年十二月發布新增設置環保金爐、協助離島執行空汙減量及擴大十年以上老舊車輛汰舊換新等三大環評空汙抵換來源，遭環團質疑抵換處理原則內容草率，減量計算方式也無法驗證，公告前未召開公聽會，要求三天內撤回先前公布的空汙抵換處理原則，並邀集專家、相關單位重新召開公聽會。

環境部大氣司副司長張根穆表示，空汙抵換處理原則屬行政規則，從二○○九年起就適用，是內部提供給環評委員或審查依循的參考，沒有撤回問題，但可以修正或檢討。預計一月中邀集利害關係人召開至少三場說明會，討論是否有不合時宜的部分或其他更好的方式。

不滿環境部去年底公布的空汙抵換處理原則，高雄市健康空氣行動聯盟等多個環保團體昨前往行政院前抗議，高喊「（前環境保護署長）張子敬亂搞空汙抵換、（現任環境部長）薛富盛盲從公告」，更集體將鞋子丟向自製的張子敬看板，氣氛火爆。

高雄市健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，臨海林園工業區的汙染已經很嚴重，不該將離島減汙、金爐減汙抵換在工業區增汙。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政批評，空汙抵換處理原則無法改變空品不良地區可能更加惡化的結果，只是把自己應負的空汙減量責任，改由別人來承擔。