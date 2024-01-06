3生態敏感區 路燈色溫訂上限

環境部昨天修正發布「光汙染管理指引」，新增國家公園、自然保育區及生態保育區等的路燈色溫建議不得高於3000K，各級道路則不高於3500K；另針對大型廣告看板的閃爍現象，建議「閃爍干擾指數」於商業區晚上6時至11時不得小於5，晚上11時之後則以靜態畫面顯示或關閉廣告看板，以保護生態及民眾生活品質。

環境部表示，光汙染管理指引2020年3月頒布，已訂定最大亮度、最大垂直照度光曝露建議值，目前內政部與交通部已將指引中的亮度與照度建議值，分別納入「招牌廣告及樹立廣告許可申請書」、「交通工程規範及施工說明書」相關規範，從源頭落實管理光汙染；另有南投縣、苗栗縣及連江縣政府等地方政府因地制宜，自訂地方自治條例加以管理。

為進一步減輕光汙染對環境的影響，環境部大氣環境司長張順欽表示，參考美國、歐盟、日本及澳洲等相關規範，這次指引新增生態系統或生物多樣性棲地的國家公園、自然保育區及生態保育區等，路燈色溫應低於3000K，其他各級道路建議以3500K為原則，但基於交通安全等因素考量，各目的事業主管機關可依權責訂定適用各級道路色溫，不受建議值限制。

至於閃爍部分，環境部建議閃爍干擾指數值，商業區晚上6時至11時不得小於5；晚上11時之後，則建議以靜態畫面顯示或關閉廣告看板。

張順欽說，目前光汙染陳情案每年約四百件，指引可供地方政府訂自治條例參考，無法據此裁罰。

內政部國家公園署表示，目前國家公園內的路燈已考慮生態友善，除主要通過性的道路外，多數已調降色溫，甚至在生態敏感區不設路燈，但仍會依環境部的指引全面盤點，汰換色溫過高的燈具。