醫學中心駐診高雄甲仙 望中央補助

去年10月高雄市爆發衛生所醫師離職潮，市府讓衛生所組織功能改造，導入醫學中心級醫療保健，市長陳其邁昨與衛福部次長王必勝等人到甲仙區衛生所視察，當地里長說，四大醫學中心願派醫生到偏鄉是居民福音，但擔心無法長久。陳其邁說，衛生所醫師制度與健保給付標準，未來希望能做更好調整，吸引更多醫師。

衛福部次長王必勝說，全台374家衛生所，存在偏遠醫療資源缺乏問題，如何以醫院為基礎支援衛生所，高雄走在前頭，引進四大醫療中心資源進駐偏鄉，成為全國示範。

到市區就醫一直是甲仙居民的痛，坐公車、開車也要1.5小時，班次1小時1班，去長庚還得轉車，生病不舒服，拖著病體，一路搖搖晃晃就醫。西安里長范姮枝說，四大醫學中心派醫生到甲仙是居民福音，但她擔心會不長久。

陳其邁說，四大醫學中心與市府合作，8家衛生所先上路，後續以此為輻射點，照顧其他地區民眾，讓醫療可近性更公平。陳其邁不忘請中央協助補助遠距醫療，期盼相關衛生所可比照原民區跟離島，讓整體規畫更完整。

衛生局在會中簡報衛生所組織功能再造，衛生局已召集醫學中心會議，首創在非都會區衛生所啟動服務創新模式，由醫學中心派醫師支援門診，結合癌症篩檢等預防保健、慢性病管理，滿足在地醫療。