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6旬男腳拇趾外翻嚴重踩地都痛 醫提醒3招可預防

中央社／ 台北5日電

65歲林姓男子熱愛慢跑登山，10年前雙腳大拇趾疼痛，最嚴重時連踩地、行走都有困難，原來是拇趾外翻作怪。醫師提醒，把握「穿著合適鞋款、強化足部肌肉、保持適當體重」3招可預防。

拇趾外翻是常見的足部問題，衛生福利部台北醫院骨科主治醫師洪濬麒今天透過新聞稿說明，成因分為先天因素與後天因素，先天如遺傳、足弓過低、足部肌肉不平衡等足部結構異常。

後天如穿鞋習慣，比方說穿著過於狹窄的高跟鞋與尖頭鞋，腳趾活動空間受限，腳拇趾被過度擠壓，肌力量減少也會造成拇趾外翻，因為運動不足也會容易使拇趾外翻惡化。

洪濬麒舉例，如65歲林姓男子，本身有先天性的足部結構異常，為家族遺傳，且後續因為工作長期穿著楦頭太窄的鞋子，來就診時左腳大拇趾長期外翻移位、肌腱緊繃。

林男的雙腳大拇趾10年前就開始疼痛，曾就醫使用輔具、復健等保守療法，因成效不佳已放棄治療，近2年踩地、行走都痛，變形的腳也找不到合適的鞋子，無論天氣再冷或下雨只能穿涼鞋，又痛、又冷、又難受，且再也不能和朋友一起去慢跑與登山，實在難以忍受，再度求醫。

洪濬麒說明，後續為林先生進行手術，先幫病人放鬆肌腱，接著進行左腳第1、第2蹠骨截骨矯正手術，及右腳第1蹠趾關節融合手術，術後第2週即可穿著輔具鞋負重行走，術後第8週可以穿著休閒鞋正常行走，術後第6個月可恢復運動習慣，重拾跑跳人生。

他提醒預防拇趾外翻3大重點，首先就是挑選合適鞋款，著重舒適、空間、支撐，其次挑選鞋子前端楦頭空間足夠多，確定腳趾間不會互相擠壓，降低足部變形風險，並要確認鞋墊足弓處貼合足弓，提高足部關節穩定度。

此外，體重過重會增加足部負擔、影響足部結構，尤其年齡越大，越應重視肌力量與保持適當體重，以幫助站立穩定、降低足部負擔。臨床經驗中，因拇趾外翻就醫的中老年人比例不低，每4到5人就有1人受此困擾，應正視。

手術 醫師

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