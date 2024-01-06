熟齡旅遊-交通安全篇／跟團遊祕境 孩子免愧疚感
「因為吃飽太閒，參加天天遊打發時間啦。」許大姐語畢，不禁哈哈大笑，望著遊覽車內比她年長的銀髮族「千歲旅遊團」團員，笑瞇瞇地說，四、五年前開始參加團費平價、多為一日行程的「天天遊」，就三不五時號召「千歲團員」一同出遊，「只花五百多元，就可以到處走走，健康又輕鬆啊」。
許大姐的一句話，道出銀髮族、退休族為何熱中天天遊的原因。
許大姐說，從台北市、新北市出發的天天遊行程，旅遊目的地多為桃園市至台中市間的景點，費用多為車資跟保險費，部分行程甚至五百元有找，加上午餐自理，不必跟其他人吃合菜，相當方便。陪她出遊的丈夫鄧大哥深有感觸地補充，年輕時開營業車為業，「開車開怕了，現在免開車、免花油錢，就可到處踏青、賞花，太方便了」。
走在茶香步道時，阿香姐（化名）拄著登山杖緩步前行，她滿臉笑意地告訴記者，幾年前退休後，孩子仍在上班，沒空帶她出遊，後來認識「千歲團」成員後，只要團員邀約，就會參加。阿香姐認為，長者退休後都不想太麻煩孩子，市面上的天天遊更擔負讓年輕人不必深陷「未帶爸媽出門」的愧疚感中。
多次參加天天遊的黃媽媽則分析，旅行社常安排「祕境旅遊」行程，可欣賞自助旅遊難以欣賞到的地方美景；每次出遊，不管唱歌、聊天，都可加強人際交流。
曾跟著母親參加苗栗縣南庄鄉一日遊行程的黃小姐回想，曾遇過出遊經驗十足的老先生分享與妻子常參加天天遊，因此得到某上市旅行社的單日行程較貴、老牌旅行社較便宜的論點；他更為照顧孫子，平日甚至與妻子輪流出遊，「這些資深團員已經玩出心得」，她笑稱。
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出遊安全有眉角
每逢假日以長者為主的「天天遊」幾乎班班客滿，不少銀髮族、退休族樂於花費約五百元團費，走訪鄰近縣市的祕境，但二○一七年蝶戀花低價一日遊旅行團車禍死亡的陰影未消，長者出遊如何挑選安全的乘車環境？開遊覽車卅載的司機提醒，新車並不等同安全，數位版裡為您說明真正的關鍵。
熟齡旅遊夯／遊覽車越新越好？銀髮族最愛「500元車遊」 怎麼選才安全
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