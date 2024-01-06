聽新聞
test
0:00 / 0:00

熟齡旅遊-交通安全篇／跟團遊祕境 孩子免愧疚感

聯合報／ 記者楊竣傑／新竹報導
旅行社常安排祕境行程，長者出遊也不必麻煩子女陪伴。記者葉信菉／攝影
旅行社常安排祕境行程，長者出遊也不必麻煩子女陪伴。記者葉信菉／攝影

「因為吃飽太閒，參加天天遊打發時間啦。」許大姐語畢，不禁哈哈大笑，望著遊覽車內比她年長的銀髮族「千歲旅遊團」團員，笑瞇瞇地說，四、五年前開始參加團費平價、多為一日行程的「天天遊」，就三不五時號召「千歲團員」一同出遊，「只花五百多元，就可以到處走走，健康又輕鬆啊」。

許大姐的一句話，道出銀髮族、退休族為何熱中天天遊的原因。

許大姐說，從台北市、新北市出發的天天遊行程，旅遊目的地多為桃園市至台中市間的景點，費用多為車資跟保險費，部分行程甚至五百元有找，加上午餐自理，不必跟其他人吃合菜，相當方便。陪她出遊的丈夫鄧大哥深有感觸地補充，年輕時開營業車為業，「開車開怕了，現在免開車、免花油錢，就可到處踏青、賞花，太方便了」。

走在茶香步道時，阿香姐（化名）拄著登山杖緩步前行，她滿臉笑意地告訴記者，幾年前退休後，孩子仍在上班，沒空帶她出遊，後來認識「千歲團」成員後，只要團員邀約，就會參加。阿香姐認為，長者退休後都不想太麻煩孩子，市面上的天天遊更擔負讓年輕人不必深陷「未帶爸媽出門」的愧疚感中。

多次參加天天遊的黃媽媽則分析，旅行社常安排「祕境旅遊」行程，可欣賞自助旅遊難以欣賞到的地方美景；每次出遊，不管唱歌、聊天，都可加強人際交流。

曾跟著母親參加苗栗縣南庄鄉一日遊行程的黃小姐回想，曾遇過出遊經驗十足的老先生分享與妻子常參加天天遊，因此得到某上市旅行社的單日行程較貴、老牌旅行社較便宜的論點；他更為照顧孫子，平日甚至與妻子輪流出遊，「這些資深團員已經玩出心得」，她笑稱。

數位版看這裡

出遊安全有眉角

每逢假日以長者為主的「天天遊」幾乎班班客滿，不少銀髮族、退休族樂於花費約五百元團費，走訪鄰近縣市的祕境，但二○一七年蝶戀花低價一日遊旅行團車禍死亡的陰影未消，長者出遊如何挑選安全的乘車環境？開遊覽車卅載的司機提醒，新車並不等同安全，數位版裡為您說明真正的關鍵。

熟齡旅遊夯／遊覽車越新越好？銀髮族最愛「500元車遊」 怎麼選才安全

旅行社 銀髮族 退休族

延伸閱讀

熟齡旅遊-交通安全篇／遊程認證、評鑑 替長者把關

熟齡旅遊-交通安全篇／親友相招 天天遊平價團夯

熟齡旅遊-交通安全篇／領隊經驗談：耐心加貼心 帶千歲團常保安康

影／柯文哲稱藍造勢動員2千輛遊覽車 趙少康：語無倫次

相關新聞

3生態敏感區 路燈色溫訂上限

環境部昨天修正發布「光汙染管理指引」，新增國家公園、自然保育區及生態保育區等的路燈色溫建議不得高於3000K，各級道路則...

熟齡旅遊-交通安全篇／親友相招 天天遊平價團夯

台灣即將於二○二五年邁入超高齡化社會，銀髮族、退休族在新冠疫情期間「悶壞了」，以往興盛、單日往返的「天天遊」行程，再度成...

熟齡旅遊-交通安全篇／遊程認證、評鑑 替長者把關

蝶戀花翻車事故後，衝擊民眾對平價天天遊的信心，但銀髮族亟需安心且安全的天天遊環境下，觀光業者建議政府學習「米其林指南」，...

三班護病比入法遭醫院代表杯葛 產業工會：不會退讓

衛福部原承諾，將於去底擬定三班護病比標準、明年上路，並曾於年10月陸續召開3場次分層級醫院的護病比共識會議。衛福部長薛瑞...

科普好健康／下船才暈船 原來是「上岸症候群」

在暈眩門診中，常會遇到病症持續數月或數年患者，某些人卻是起自於輪船航程結束後。他們的視力很好卻覺得模糊，一轉頭或改變姿勢...

「蘇軾書前赤壁賦」 苦等16年成國寶

文化部公告故宮典藏的七件書畫指定為國寶，其中包括日前以「浮海一粟」引爆話題的「蘇軾書前赤壁賦」。「蘇軾書前赤壁賦」為蘇東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。