熟齡旅遊-交通安全篇／跟團遊祕境 孩子免愧疚感

「因為吃飽太閒，參加天天遊打發時間啦。」許大姐語畢，不禁哈哈大笑，望著遊覽車內比她年長的銀髮族「千歲旅遊團」團員，笑瞇瞇地說，四、五年前開始參加團費平價、多為一日行程的「天天遊」，就三不五時號召「千歲團員」一同出遊，「只花五百多元，就可以到處走走，健康又輕鬆啊」。

許大姐的一句話，道出銀髮族、退休族為何熱中天天遊的原因。

許大姐說，從台北市、新北市出發的天天遊行程，旅遊目的地多為桃園市至台中市間的景點，費用多為車資跟保險費，部分行程甚至五百元有找，加上午餐自理，不必跟其他人吃合菜，相當方便。陪她出遊的丈夫鄧大哥深有感觸地補充，年輕時開營業車為業，「開車開怕了，現在免開車、免花油錢，就可到處踏青、賞花，太方便了」。

走在茶香步道時，阿香姐（化名）拄著登山杖緩步前行，她滿臉笑意地告訴記者，幾年前退休後，孩子仍在上班，沒空帶她出遊，後來認識「千歲團」成員後，只要團員邀約，就會參加。阿香姐認為，長者退休後都不想太麻煩孩子，市面上的天天遊更擔負讓年輕人不必深陷「未帶爸媽出門」的愧疚感中。

多次參加天天遊的黃媽媽則分析，旅行社常安排「祕境旅遊」行程，可欣賞自助旅遊難以欣賞到的地方美景；每次出遊，不管唱歌、聊天，都可加強人際交流。

曾跟著母親參加苗栗縣南庄鄉一日遊行程的黃小姐回想，曾遇過出遊經驗十足的老先生分享與妻子常參加天天遊，因此得到某上市旅行社的單日行程較貴、老牌旅行社較便宜的論點；他更為照顧孫子，平日甚至與妻子輪流出遊，「這些資深團員已經玩出心得」，她笑稱。