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周日東北季風增強 環境部示警：境外污染物將影響台灣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部說，周日（7日）凌晨起，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級。本報資料照片
環境部說，周日（7日）凌晨起，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級。本報資料照片

空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署資料，中國山東到上海地區今出現霾害現象，預計周日（7日）凌晨起，境外污染物伴隨東北季風增強南下影響我國空氣品質，傍晚逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區午後因風速增強也可能引發揚塵現象，影響空品及能見度。今晚間至明天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，垂直擴散條件差，污染物易累積，提醒民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，今天觀測到中國上海一帶PM2.5小時濃度約80~120微克/立方公尺，預計明晚起東北季風逐漸增強，周日凌晨起隨東北季風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達55~65微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級，7日晚間起，境外影響濃度趨緩，且水平擴散條件良好，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，中南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積。

針對此次境外污染可能影響我國空氣品質狀況，環境部說，已先協調台電公司相關燃煤電廠降載減排，並提醒地方政府注意空氣品質變化狀況，即時要求轄區內大型工廠進行減排降載，營建工地灑水與料堆覆蓋，巡查露天燃燒熱區等管制作為。此外，也通知雲嘉南等地區環保及河川主管機關，持續關注可能發生地表及河川揚塵之狀況，提前準備好揚塵抑制工作，減輕空品負擔。

空氣品質 東北季風 PM2.5

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