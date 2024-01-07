冬日泡湯好去處！網推10大「溫泉景點」療癒又暖身



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「溫泉景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大泡湯好去處。

隨著冬季的寒意侵襲，「泡湯」成為許多民眾熱愛的休閒活動。而台灣擁有豐富的自然資源，知名的溫泉景點遍佈全島，提供多樣化的泡湯體驗，讓人們在寒冷天氣中獲得溫暖療癒的享受。不過溫泉景點五花八門，究竟哪個最受歡迎呢？我們本次就針對溫泉景點進行觀測，一起來揭曉網友心中的高人氣溫泉勝地！

北投溫泉搭「捷運」交通超方便 礁溪「溫泉魚」咬腳成特色行程

▲ 全台TOP10溫泉景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「溫泉景點」的相關話題討論，可以發現「北投溫泉」因為交通便利，鄰近新北投捷運站與市區，成為不少民眾的泡湯首選。

有網友就表示「北投溫泉位置真的好，對於不會開車的人是一大福音」，引起許多共鳴「適合想泡湯放鬆，又不想跑太遠的台北朋友」、「北投很多溫泉旅館有提供接駁車，不用轉公車或找車位好方便」等。

另外，也有網友指出「北投溫泉的泉質多樣、歷史悠久」，不僅可以享受到白磺、青磺、鐵磺三種溫泉體驗，還能參觀附近的溫泉博物館，一窺北投溫泉從日治時代發展至今的軌跡，直呼「花最少的錢就能徜徉在溫泉及古蹟的懷抱中」。

而宜蘭的「礁溪溫泉」則是少見的平地溫泉，泉質屬於中性碳酸氫鈉泉，富含礦物質且色清無臭，沐浴後光滑不黏膩，是許多網友來到宜蘭的必訪行程。

一名網友就分享「每年都要去礁溪泡湯，暖呼呼又清澈的泉水超療癒」，並特別推薦「可以去湯圍溝公園體驗在地的溫泉魚和泡腳池」，吸引大量網友討論「日式庭園造景很有特色，逛到腳痠的時候來放鬆很棒」、「這個行程CP值超高，泡腳不用錢、大眾池也百元有找」，推薦到礁溪泡湯的遊客可以前往參訪。

此外，新北的「烏來溫泉」鄰近山區，是弱鹼性的碳酸氫鈉泉，具有軟化角質、促進新陳代謝等功效，因此素來有「美人湯」的稱號。有網友就提到「在烏來泡溫泉很舒服，還可以享受山河環繞的美景」，獲得網友廣大的迴響「不知道是不是心理作用，泡完皮膚都嫩嫩的」、「躺在溫泉浴池裡泡湯，開窗就是盈盈溪水、綠綠的山」，讚嘆「被烏來溫泉洗滌心靈」。

也有網友指出「在烏來泡湯完，還可以串聯老街、瀑布、台車、纜車、雲仙樂園等行程」，帶給遊客充實豐富的一日遊體驗。

你也喜歡泡湯嗎？泡溫泉不僅可以放鬆身心，還有助於促進血液循環、改善睡眠品質。週末假日如果有閒暇時間，不妨與親朋好友安排一場泡湯之旅，參考網友熱議的溫泉景點，享受冬季溫暖愜意的療癒行程吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「溫泉景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/24~2023/12/24，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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