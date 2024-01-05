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3縣市驗出紅茶「腸桿菌」超標 名店「茄子咖哩」也違規

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
各縣市公共運輸站點旁多為美食店面聚集地點。衛福部食藥署啟動稽查，發現全台126家業者共有7家不合格，其中台北、彰化、新北三縣市查出有業者紅茶品項「腸桿菌」超標，分別依法開罰3萬元。圖／食藥署提供
各縣市公共運輸站點旁多為美食店面聚集地點。衛福部食藥署啟動稽查，發現全台126家業者共有7家不合格，其中台北、彰化、新北三縣市查出有業者紅茶品項「腸桿菌」超標，分別依法開罰3萬元。圖／食藥署提供

各縣市公共運輸站點旁多為美食店面聚集地點。衛福部食藥署啟動稽查，發現全台126家業者共有7家不合格，其中台北、彰化、新北三縣市查出有業者紅茶品項「腸桿菌」超標，分別依法開罰3萬元，名店「茄子咖哩」也名列其中。

為提升公共運輸場站周邊及內部餐飲之衛生安全，食藥署去年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站周邊及內部餐飲業者，查核重點包含食品業者登錄、逾有效日期食品或原料、直接供應飲食場所標示及食品良好衛生規範（GHP）準則等，並抽驗相關產品。

「茄子咖哩—南港店」遭查出冰紅茶腸桿菌科檢出值超標，經限期改正，仍驗出不合格，依照違反食安法第17條規定裁處3萬元。食藥署副署長林金富表示，該店冰紅茶為附餐供應，業者如持續販售，地方衛生局將持續抽驗，如有不合格將再度開罰，且按次增加裁罰金額，最高可罰300萬元。

另外，彰化縣「吃得巧海苔飯捲」新生店販售的極品特選紅茶，亦驗出腸桿菌超標，經限期改正後，再次抽驗仍不合格，由地方衛生局開罰3萬元；新北市「樂品牛排館」販售的紅茶，地方衛生局初抽驗不合格，地方衛生局命業者限期改正，但因業者暫停販售產品，目前無品項可供複驗，地方衛政單位將加強管理。

食藥署指出，本次專案共查核126家，查有部分業者食品業者登錄未登錄或登錄資料不全、保存來源文件不齊全及GHP未臻完善，經衛生單位下令限期改正後，均複查合格；其中1家業者查獲逾有效日期食品原料及未標示火鍋類食品之湯底；抽驗261件成品及食材，2件豆製品分別檢出防腐劑及殺菌劑不合格，3件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者均由地方衛生局依「食安法」開罰，共計裁處新臺幣25萬元整。

衛生局 抽驗 食藥署 超標

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