智慧停車管理靠它！誼光國際積極布局跨足智慧城市要角

新光保全看準智慧城市發展趨勢，近年積極佈局智慧停車業務，自1998年成立誼光國際，以物業管理、機電維護等業務為經營目標，並跨足停車場經營、路邊停車開單收費、商場經營朝向多角化發展。

誼光國際繼2020年首度承接新北市汐止地區路邊停車委外開單案於汐止建置智慧停車管理系統，今年起更承接基隆市公有路邊停車委外開單業務，在服務區域內計費汽車停車格中，依現場環境建置智慧車柱，提供自動化開單及全天候車位在席偵測，民眾可結合和智慧柱車牌辨識技術，連結雲端快速計算停車費用，優化停車體驗。同時，亦承接經濟部產業園區管理局臺北分局所屬「南港軟體園區服務中心公辦民營」標案，業務包含商場及展場出租、停車場營運管理、大小型會議室出租及共好空間個人辦公室出租業務，積極佈局推動智慧城市。

誼光總經理簡德雄表示，公司為城市智慧化停車投資近2,000萬元採購地磁設備，全面完工啟用後，可透過全區智慧化停車管理設備，即時傳送停車格最新資訊。未來，民眾可直接透由APP即時瞭解停車格最新動態，迅速查看哪裡路邊有空車位，大量節省尋找停車位時間。

新光保全指出，誼光擁有25年以上專業停車場開發規劃及營運管理經驗，在全台已開發了超過100座停車場、20,000個停車位，目前已與各縣市政府接洽推展合作建置智慧停車管理，未來也將持續增設智慧停車數量，並推廣至其他縣市，積極布局智慧交通及智慧停車領域，期盼在智慧城市發展扮演至要關鍵角色。