快訊

北韓狂射逾200枚砲彈 南韓宣布同一地區實彈演習

去年赴陸疑受資助…涉犯反滲透法 立委候選人馬治薇遭羈押

遲緩兒通報量創新高！張鈞甯無償任愛心大使 號召支持「全聯零錢捐」助弱勢早療兒童

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯零錢捐記者會，一塊點亮微光，支持弱勢早療兒童助學計畫，張鈞甯號召大眾投下手邊零錢作響應公益活動。圖／全聯福利中心提供
全聯零錢捐記者會，一塊點亮微光，支持弱勢早療兒童助學計畫，張鈞甯號召大眾投下手邊零錢作響應公益活動。圖／全聯福利中心提供

新年送暖不停歇，全聯「愛從1開始」再度攜手第一社福基金會，宣布「弱勢早療兒童助學計畫」募款活動即日起開跑，並拋磚引玉率先捐出「1000萬點福利點數」（等同於現金100萬元），此次第一社福更邀請知名藝人張鈞甯擔任活動愛心大使，以「一塊點亮微光」為口號，替弱勢早療孩童發聲，鼓勵大眾到全聯捐出零錢、PX Pay點數，參與線上捐款，幫助第一社福有能力為更多的遲緩兒服務，用專業改變他們的成長故事。

即日起同步在全台全聯福利中心門市展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放愛心公益影片，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯重視企業社會責任，長期投入公益活動不缺席，全聯零錢捐2023年總募得金額突破2,000萬，其中PX Pay點數捐募得福利點數約3,000萬點（相當於300萬元)。此次「弱勢早療兒童助學計畫」，更期待透過愛心大使張鈞甯的號召，鼓勵民眾在日常消費之餘，同時也能投下手邊零錢，或用手機PX Pay捐出福利點數，一起支持「愛從1開始．1塊點亮微光」，實踐全聯有溫度的「公益賣場」的理念。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，基金會長期幫助18歲以下弱勢兒少，新的一年一同邀請民眾響應活動，一塊點亮微光翻轉早療兒童的命運，提供其所需之照顧，期盼與第一社福基金會合作凝聚正向能量，讓更多人加入關懷弱勢早療兒童的行列。

根據衛福部統計，2022年幼兒發展遲緩通報量突破3萬件，創下新高，而0～3歲正是早療的黃金期，提供及時早療服務至關重要。但除了經常因為「大隻雞晚啼」的迷思錯過早療黃金期之外，偏鄉的資源相對少於城市，家庭組成多半是隔代教養，這讓孩子遲緩問題有時無法在早療黃金期被發現。有鑑於去年第一社福的早療教保員開著行動玩具車、帶著充氣城堡，跟著全聯行動超市車的腳步，駛入早療資源相對缺少的花蓮靜埔社區、嘉義隙頂等地，進行相關宣導、幼兒發展篩檢、教養諮詢等活動。今年的新路線將前往新竹和屏東偏鄉地區，至當地繼續宣導早療的重要性，並協助評估當地幼兒的發展，盼能不漏接所有需要翻轉機會的孩子。

全聯福利中心支持弱勢早療兒童助學計畫，率先捐贈1000萬福利點數做公益。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心支持弱勢早療兒童助學計畫，率先捐贈1000萬福利點數做公益。圖／全聯福利中心提供
第一社福邀請知名藝人張鈞甯擔任活動愛心大使，與早療兒童在充氣城堡遊戲。圖／全聯福利中心提供
第一社福邀請知名藝人張鈞甯擔任活動愛心大使，與早療兒童在充氣城堡遊戲。圖／全聯福利中心提供

零錢 愛心 偏鄉

延伸閱讀

剛認愛就與「愛人」共度迎新年！張鈞甯曝結婚懷孕進度

認愛導演柯汶利後張鈞甯坦言：當媽了！鼓勵「孩子們」談戀愛

真能忍！這間全聯首次開出千萬發票 幸運兒壓線領走獎金

發展遲緩通報創新高 第一社福、全聯籲「零錢捐」助早療兒

相關新聞

好天氣剩周六白天！未來一周2波東北季風 北台灣轉濕涼

中央氣象署表示，未來一周有2波東北季風影響，明天白天各地為多雲到晴，但晚間起首波東北季風增強，北部及東北部地區將逐漸降溫...

春節「這2天」國道恐特別塞 高公局規畫大範圍高乘載管制

今春節連假為2月8日（小年夜）至2月14日（初五），共計7天，相較於往年較短天數，高速公路局預估，國道南向車潮有小年夜及...

Novavax下周二開打 羅一鈞：沒打新疫苗保護力=歸零

冷氣團來襲，加上新年聚會及選舉等活動頻繁，疾管署估計，新冠疫情恐在1月中下旬達到高峰，屆時每日感染人數可能達1.8萬至2...

過年清潔抽油煙機好麻煩 達人分享噴1物輕鬆解決：超紓壓

再過一個月就是農曆新年了，過年前家家戶戶都會大掃除，將家裡徹底清潔一番，其中經年累月使用的廚房抽油煙機是許多婆婆媽媽傷腦筋的地方，油垢清潔十分麻煩。有女網友就特別在臉書分享利用兩種東西，即可輕鬆將抽油煙機清洗乾淨。

「菜王」高麗菜盛產價格暴跌3顆百元有找 婆婆媽媽搶買

去年9月海葵颱風過後，許多高山蔬菜受災，市場上1顆高麗菜飆漲要價400至500元，菜比肉貴。風災後農民搶種高麗菜，入冬盛...

該做都做了還挨餓仍血糖控制不好？她曝：別碰這種飲食

53歲李姓婦人罹患糖尿病13年，雖採飲食、運動及胰島素注射治療，餓了吃點麵包、餅干、喝微糖飲料充饑，仍血糖控制不好。李婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。