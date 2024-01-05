遲緩兒通報量創新高！張鈞甯無償任愛心大使 號召支持「全聯零錢捐」助弱勢早療兒童
新年送暖不停歇，全聯「愛從1開始」再度攜手第一社福基金會，宣布「弱勢早療兒童助學計畫」募款活動即日起開跑，並拋磚引玉率先捐出「1000萬點福利點數」（等同於現金100萬元），此次第一社福更邀請知名藝人張鈞甯擔任活動愛心大使，以「一塊點亮微光」為口號，替弱勢早療孩童發聲，鼓勵大眾到全聯捐出零錢、PX Pay點數，參與線上捐款，幫助第一社福有能力為更多的遲緩兒服務，用專業改變他們的成長故事。
即日起同步在全台全聯福利中心門市展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放愛心公益影片，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯重視企業社會責任，長期投入公益活動不缺席，全聯零錢捐2023年總募得金額突破2,000萬，其中PX Pay點數捐募得福利點數約3,000萬點（相當於300萬元)。此次「弱勢早療兒童助學計畫」，更期待透過愛心大使張鈞甯的號召，鼓勵民眾在日常消費之餘，同時也能投下手邊零錢，或用手機PX Pay捐出福利點數，一起支持「愛從1開始．1塊點亮微光」，實踐全聯有溫度的「公益賣場」的理念。
全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，基金會長期幫助18歲以下弱勢兒少，新的一年一同邀請民眾響應活動，一塊點亮微光翻轉早療兒童的命運，提供其所需之照顧，期盼與第一社福基金會合作凝聚正向能量，讓更多人加入關懷弱勢早療兒童的行列。
根據衛福部統計，2022年幼兒發展遲緩通報量突破3萬件，創下新高，而0～3歲正是早療的黃金期，提供及時早療服務至關重要。但除了經常因為「大隻雞晚啼」的迷思錯過早療黃金期之外，偏鄉的資源相對少於城市，家庭組成多半是隔代教養，這讓孩子遲緩問題有時無法在早療黃金期被發現。有鑑於去年第一社福的早療教保員開著行動玩具車、帶著充氣城堡，跟著全聯行動超市車的腳步，駛入早療資源相對缺少的花蓮靜埔社區、嘉義隙頂等地，進行相關宣導、幼兒發展篩檢、教養諮詢等活動。今年的新路線將前往新竹和屏東偏鄉地區，至當地繼續宣導早療的重要性，並協助評估當地幼兒的發展，盼能不漏接所有需要翻轉機會的孩子。
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