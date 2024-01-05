好天氣剩周六白天！未來一周2波東北季風 北台灣轉濕涼

中央氣象署表示，未來一周有2波東北季風影響，明天白天各地為多雲到晴，但晚間起首波東北季風增強，北部及東北部地區將逐漸降溫，並有零星短暫雨。下周二、周三雖然東北季風減弱，但受華南雲雨區影響，除南部地區以外，各地降雨都將增加；緊接周五則再迎來第2波東北季風。

氣象署預報員曾昭誠指出，明天白天各地跟今天一樣為多雲到晴，僅東半部有零星降雨，晚間起東北季風增強，影響北部及東北部地區降溫，基隆北海岸、大台北地區及東半部地區有零星短暫雨，一路影響到下周一清晨，尤其下周一清晨雨區將再擴大至桃園以北都有短暫雨勢。

曾昭誠表示，下周一白天東北季風減弱，各地溫度回升，但受華南雲雨區東移影響，北部、東半部及中部山區降雨增加，並持續影響至周三。下周四雨勢趨緩，但東北季風再增強，北部及宜蘭地區轉涼，僅迎風面北部及東半部有局部短暫雨，並影響到周五，雨區逐漸減少至基隆北海岸及東半部。

溫度方面，他指出，明天清晨受輻射冷卻影響，各地低溫約13至15度，緊接到周日北部及宜蘭地區平均溫度約15至18度。下周三、周四東北季風逐漸影響期間，北部及宜蘭地區同樣會降為15至18度。至於中南部地區未來一周都在低溫15度、高溫20度以上。另外，他也提醒，明天西半部清晨有起霧機會，民眾要特別留意。