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春節「這2天」國道恐特別塞 高公局規畫大範圍高乘載管制

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道塞車示意圖。聯合報系資料照
國道塞車示意圖。聯合報系資料照

今春節連假為2月8日（小年夜）至2月14日（初五），共計7天，相較於往年較短天數，高速公路局預估，國道南向車潮有小年夜及除夕分流，跟往年差異不大，但北返車潮恐在初三、初四較往年更集中，部分路段更可能壅塞至隔日凌晨，已規畫大範圍高乘載措施，提醒民眾留意。

高公局表示，春節連假國道交通需求以返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達70百萬延車公里，約平日1.5倍；北向集中在初三至初五，並在初四出現最大量，預估達73百萬延車公里，約平日1.6倍；初二或初三出現雙向最大量，預估達135百萬延車公里，約平日1.5倍。

高公局分析，今年春節較短天數，加上不少民眾選擇出國，國道交通量預估不會達2019年最大量140百萬延車公里。針對外界擔心雙鐵面臨罷工危機，恐導致車潮湧入國道，高公局將針對重點路段持續監控，研議匝道儀控措施。

高公局也說，今年預估初三、初四為北返尖峰日，中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨，建議多利用公共運輸，若需長途開車北返，也可利用台61替代道路。

另外，如一定要使用國道，南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於中午12點前出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

高公局也公布此次春節連假國道管制措施，匝道封閉實施路段為，2月10日至12日每天清晨5點至中午12點，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；2月12日至14日，每天中午12點至凌晨0點，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。

高乘載管制的部分，包括2月12日、13日每天下午1點至晚間6點，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道入口匝道；2月11日至14日每天下午1點至晚間6點，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。

收費措施部分，2月8日至14日採單一費率；2月8日至14日國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；2月8日至14日每天凌晨0點至清晨5點暫停收費。另外，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局也建議，國5頭城往坪林地區可改走台9；國1、國3新竹往返台南地區可改走台61；國6台中往返南投地區可改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統可改走台74接國4。

高公局公布今年春節連假國道管制措施。圖／高公局提供
高公局公布今年春節連假國道管制措施。圖／高公局提供

國道 高公局 連假 高乘載 春節

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