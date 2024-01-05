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過年清潔抽油煙機好麻煩 達人分享噴1物輕鬆解決：超紓壓

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享清潔廚房抽油煙機的撇步。 示意圖／ingimage
原PO分享清潔廚房抽油煙機的撇步。 示意圖／ingimage

再過一個月就是農曆新年了，過年前家家戶戶都會大掃除，將家裡徹底清潔一番，其中經年累月使用的廚房抽油煙機是許多婆婆媽媽傷腦筋的地方，油垢清潔十分麻煩。有女網友就特別在臉書分享利用兩種東西，即可輕鬆將抽油煙機清洗乾淨。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」分享，只要去全聯一次買齊「過碳酸鈉」跟「小蘇打粉」，將過碳酸鈉加熱水並攪拌均勻，然後倒入噴霧瓶裡，再朝著抽油煙機的葉板風扇噴灑，裡頭的油垢就會溶解並流下來，接著再用水清洗內部，下方放一個臉盆接滴下來的汙水，「看水油流下來，很紓壓餒」。

最後再將小蘇打粉加洗碗精攪拌，再用抹布沾取然後擦拭乾淨，這樣就大功告成了，清洗完抽油煙機後，也讓原PO直呼「洗完也是很有成就感」。

全聯 大掃除

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