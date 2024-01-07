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學生暴力偏差行為一年上看萬件 就學、安置陷兩難

三大公股壽險公司合力推廣保障概念

文／ 黎詩彥 提供

連續三年「愛無敵，債無畏」線上活動履創高人氣

由合作金庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽三大公股人壽攜手舉辦的「愛無敵，債無畏」房貸壽險線上推廣活動，自2021年推出以來已持續三年，今年參與互動人次較去年成長約2.5倍，更創下歷年新高，大大拉近民眾與房貸壽險的距離。

每一戶房子，都代表著一個家庭。根據統計，2023年1-11月六都建物買賣移轉棟數合計超過21萬棟，絕大多數新交易的房子都背負長達20、30年的房屋貸款。倘若在房貸尚未還清以前，家中經濟支柱不幸倒下，剩餘的房貸該如何償還？

在歐美、澳洲、日本等先進國家，房貸壽險觀念蔚為普及，高達8成以上的民眾在購屋時會一併購買房貸壽險，讓家人無後顧之憂。而台灣在政府和業者的推廣呼籲下，民眾對於房貸壽險的觀念日漸提升，國人投保房貸壽險的民眾以30-49歲為主，為上有父母下有兒女的三明治族群，對於風險意識較高，因此願意購買房貸壽險，為家庭經濟建立完整的「房護網」。

買房子，就是為了讓自己和家人安心地住上一輩子。為了幫助樹立健全的保險觀念，合作金庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽三大公股人壽自三年前開始攜手舉辦「愛無敵債無畏」房貸壽險線上活動，透過活動、微電影及專家現身說法等，帶領民眾思考房貸壽險的意義和價值。

「結婚買房有哪些隱形風險？」、「如何守護父母的起家厝？」《愛的傳承》由保險專欄作家劉鳳和、擅長遺產規劃的蘇家宏律師剖析實例，深入淺出地解說房貸壽險的用途和運用技巧。《愛的叮嚀》則收集民眾對於房貸壽險的7大常見疑問，提供完整正確的回答。

買房是人生重要的里程碑，房貸一揹就是數十年，對於自住首購族群來說，房貸壽險能將房貸負擔變為給家人最大的保障，真正發揮「愛無敵，債無畏」的愛家精神！

「愛無敵，債無畏」活動網站：https://event.udn.com/banklife/

圖／「愛無敵債無畏」活動網站 提供(製圖：聯合線上)
圖／「愛無敵債無畏」活動網站 提供(製圖：聯合線上)

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