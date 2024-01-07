想要頭髮長的快又多？網推「這些」養髮方式還你一頭亮麗秀髮！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「養髮方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的養髮方式。

髮量、髮質是影響外貌和自信的重要因素之一，同時也是反映身體健康的指標，許多人都希望擁有健康、亮麗、豐盈的秀髮，但現代人的生活壓力大，再加上環境和作息、飲食習慣不正常等原因，都可能對頭髮造成傷害，那麼該如何有效地保養頭髮呢？一起來揭曉網友們熱議的養髮方式吧！

「保持頭皮乾淨」避免毛孔堵塞造成落髮和扁塌 「頭皮按摩」讓頭髮長得快又健康

▲ 網友熱議TOP5養髮方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「養髮方式」的相關話題討論，可以發現由於頭皮健康會影響髮量多寡，因此「保持頭皮乾淨」是養髮基本且重要的一環，就有人說道「我之前設計師說頭皮清潔很重要，毛孔堆積太多油垢會容易扁塌掉髮」、「頭髮滑順從頭皮開始，當頭皮養好的時候，髮質自然會有所提升」，建議可以適時進行深層的頭皮清潔，不只能夠改善出油量、頭臭味和頭皮屑的問題，也能讓髮質變得輕盈蓬鬆，一次就可以解決多項困擾。

不過平時也要注意不要過度清潔頭皮，或使用清潔力過強的洗髮精，否則較容易導致頭皮乾癢、刺激皮脂分泌更多油脂變成反效果。

養成「頭皮按摩」的習慣同樣是維護頭皮狀況的好方法之一，即有網友提出「如果肩頸、頭部的血液不通，也會影響頭髮的生長」，而按摩頭皮除了能放鬆身心靈之外，還能促進頭皮的血液循環，幫助養分和氧氣更有效地送達毛囊，讓頭髮生長更快速。

不少人分享自己的養髮心得也表示「平常可以多用氣墊梳來按摩頭皮，對養髮一樣很有幫助」、「最近兩個月，我開始每天晚上睡前做30秒的頭部按摩，用一樣的產品，頭髮比沒有按摩的時候長的更健康」，覺得無論是透過工具還是徒手按摩頭皮，對髮況帶來的改變都非常有感。

此外，做足了外在的頭髮保養之後，也要保持身體攝取的「營養均衡充足」，就有留言提及自己在養髮期間，都會特別注重「均衡飲食，多補充蛋白質、堅果類，還有氨基酸、維生素的補充等等」，或表示「蛋白質是頭髮生長的主要營養來源，維生素也有助於毛囊生長」，指出像是鐵、鎂、鋅這些礦物質元素和蛋白質等，都是有效幫助頭髮生長的重要養分，建議有養髮需求的族群能夠多加攝取。

你也有屬於自己的養髮小秘訣嗎？除了以上網友熱議的養髮方式，也別忘了要保持良好的生活習慣，身體健康也是影響頭髮健康的重要因素，祝大家都能擁有一頭亮麗秀髮！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「養髮方式」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/12/26，近一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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