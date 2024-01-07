酸甜香辣好滋味！網友必吃必點的八道泰式料理清單快收藏



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「泰式料理排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8泰式料理排行。

在台灣，民眾能夠輕鬆地品嘗到各式各樣的異國料理，其中，菜色多變的泰式料理是眾多老饕的最愛菜系之一，它結合了酸、甜、辣、鹹、苦等多種風味，並常運用香料、草本、椰奶等食材營造豐富的口味，征服了不少人的味蕾。而在網友們熱議的泰式料理中，有哪些餐點是相當值得一試或公認必點的呢？

「泰式咖哩」香氣濃郁被網封白飯殺手 「月亮蝦餅」酥脆彈牙男女老少都超愛

▲ 網友熱議TOP8泰式料理 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「泰式料理」的相關話題討論，可以發現「泰式咖哩」受到許多網友青睞，泰式咖哩主要分為紅、綠、黃三種，常見的搭配菜色包含咖哩雞、咖哩魚片、咖哩螃蟹等，相當多變，能夠滿足喜歡吃不同肉類的族群。

其中，經典的泰式綠咖理受到熱烈歡迎，其香濃又帶點辣度的滋味令人食慾大開，被稱作是「白飯殺手」，網友直呼「綠咖哩我可以配好幾碗飯」、「綠咖哩，加入椰奶的湯汁溫潤順口不會太過刺激，拌入泰國香米真的好好吃啊」，若是不太敢吃辣的族群，可以選擇有額外加入椰奶的綠咖哩，吃起來也會溫和許多。

而外皮金黃酥脆、內餡Q軟紮實，充滿彈牙蝦漿的「月亮蝦餅」，同樣是備受國人喜愛的泰式料理，網友就表示「月亮蝦餅真的是必吃必點」、「好喜歡厚厚的月亮蝦餅」，認為月亮蝦餅搭配酸酸甜甜的泰式醬料，是不分年齡層都超愛吃的餐點，可謂老少咸宜，且每家餐廳的月亮蝦餅都各有特色，因此成為不少饕客大推的泰式料理菜單。

此外，酸甜帶勁的「打拋豬/雞/牛」，以及使用多種香料調製而成的「冬蔭功」，也被不少網友提及，留言如「打拋豬，我覺得少數下飯程度跟咖哩有拼的」、「冬蔭功，酸爽很開胃！」，大讚打拋系列的餐點鹹香夠味，同樣非常下飯；冬蔭功則相當開胃，是想要來上一碗熱騰騰湯品時的首選。

你喜歡吃泰式料理嗎？你有自己必吃必點的泰式料理清單嗎？在台灣，從平價的路邊小吃，到高價位的連鎖餐飲品牌，都能見到泰式料理的蹤影，無論是喜歡酸辣刺激，還是喜歡甜香濃郁口味的族群，相信都能找到滿足你味蕾的菜色或餐廳，下次吃泰式料理前，也不妨先參考以上排行榜，嘗試看看新的餐點！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「泰式料理排行」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/17~2023/12/17，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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