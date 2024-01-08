水龍王金幣錦簇、肉乾躍龍門！新東陽禮盒吸睛話題多

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

新年到，疫情過後百業蓬勃，送禮市場回溫，各樣喜慶禮盒登場。其中，被譽為「長輩客戶送禮首選」的新東陽「瓷器禮盒」，延續新東陽12生肖禮的概念，2024推出的「水龍迎瑞龍瓷禮盒」，以水龍王象徵「風生水起」，設計出自台灣在地30年鶯歌陶瓷窯廠，詮釋新東陽美學、寓意吉祥，送禮絕佳。

瓷器採黑與金的配色，「黑」於五行中屬「水」、「金」象徵新年財源廣「金」，黑金龍也更能突顯水龍王的尊貴感。 圖／新東陽 提供
瓷器採黑與金的配色，「黑」於五行中屬「水」、「金」象徵新年財源廣「金」，黑金龍也更能突顯水龍王的尊貴感。 圖／新東陽 提供

「水龍迎瑞龍瓷禮盒」取自水龍王「龍騰四海　風生水起」的概念，線條俐落、剛柔並濟的流線型黑水龍王設計，龍王飛躍於水面並仰天展望，象徵新的一年「福祿祥瑞，收穫豐沛」。水龍身型以水滴型態呈現，龍身真金錢幣錦簇，有如好運與財源環繞，象徵好運、財運加持。真金龍角，象徵新的一年嶄露頭角。雙眼鑲有施華洛世奇水鑽有如畫龍點睛。龍尾點金象徵，福運綿延。

此外，瓷器採黑與金的配色，「黑」於五行中屬「水」、「金」象徵新年財源廣「金」，黑金龍也更能突顯水龍王的尊貴感。

被譽為「長輩客戶送禮首選」的新東陽「水龍迎瑞龍瓷禮盒」，延續新東陽12生肖禮的概念，2024水龍王「風生水起」，送禮典雅大方。 圖／新東陽 提供
被譽為「長輩客戶送禮首選」的新東陽「水龍迎瑞龍瓷禮盒」，延續新東陽12生肖禮的概念，2024水龍王「風生水起」，送禮典雅大方。 圖／新東陽 提供

吉祥寓意從外延伸至內，禮盒中「黃金飛魚卵厚切黑豬肉乾」，來自台灣國產黑毛豬，脂肪均勻分布，鮮嫩味美，肉質Q嫩有彈性，飛魚卵有黃金卵之稱，完美融合於肉乾中，口感豐富多層次，還有黃金卵在口中啵啵跳的口感，宛如飛魚入口飛躍，結合龍意象，有著「魚躍龍門」的吉利之意。

新東陽春節禮盒預購開跑，各樣美味肉乾是首選。 圖／新東陽 提供。
新東陽春節禮盒預購開跑，各樣美味肉乾是首選。 圖／新東陽 提供。

另一款「雪花金錢豬肉乾」，使用台灣國產豬後腿肉，口感軟嫩Q彈，新東陽獨家醬汁醃製按摩入味，佐以糖燻製成，風味獨特。圓型的金錢肉乾象徵「錢財滾滾來」，也寓意新的一年圓圓滿滿。

新東陽「水龍迎瑞龍瓷禮盒」定價2680元，即日起開放預購。

寓意吉祥的龍瓷，從顏色、線條、造型，都各有深意。 圖／新東陽 提供
寓意吉祥的龍瓷，從顏色、線條、造型，都各有深意。 圖／新東陽 提供

「水龍迎瑞龍瓷禮盒」限量1500組，有興趣的朋友可致新東陽門市或行動購詢問購買。另外現在只要新東陽綁定LINE專屬好友就送100元折價券唷！春節送禮手選新東陽。

立即綁定LINE好友：https://ppt.cc/fDKuyx

新東陽門市查訊：https://www.hty.com.tw/store.php

線上訂購：https://ppt.cc/fUUZpx

相關新聞

熱愛運動、又不胖 他還是罹患睡眠呼吸中止症

40多歲張姓男子熱愛運動健身，卻飽受換氣之苦，跑步時常覺上氣不接下氣，就醫檢查，確診為睡眠呼吸中止症，在醫師評估下，接受...

吸菸竟與貧窮相關 專家：習慣抽菸紓壓恐「惡性循環」

台灣民眾吸菸率持續攀升，109年成人吸菸率為13.1%，但最新111年統計卻來到14%。董氏基金會引用世界衛生組織（WH...

明晨恐跌破10度低溫！北部先轉雨周三起再冷一波 大選日天氣出爐

中央氣象署指出，明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣，可能跌破10度，白天天氣雖回溫，但下半天起北台灣轉雨，周二雨區再擴大，全台有...

健康你我他／有腳力登山 有心力助人

登山健行一直是我和老伴最喜歡的運動，一來它是最不用花錢的休閒，經濟實惠，二來因為我們堅信只要雙腳走得動，身體健康自然來。

巴金森病患出現不寧腿 調整用藥助睡眠

患有巴金森病的陳先生回診時，抱怨雙腳在夜晚時常感到發冷疼痛，晚上睡不好，但動一動就會舒服些，白天的活動不受影響。澄清醫院...

健康名人堂／醫院是碳排大戶 應致力落實ESG

第46屆世界醫院大會（World Hospital Congress）去年十月於里斯本舉行，長庚醫院受邀發表近年在「ES...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。