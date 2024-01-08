水龍王金幣錦簇、肉乾躍龍門！新東陽禮盒吸睛話題多

新年到，疫情過後百業蓬勃，送禮市場回溫，各樣喜慶禮盒登場。其中，被譽為「長輩客戶送禮首選」的新東陽「瓷器禮盒」，延續新東陽12生肖禮的概念，2024推出的「水龍迎瑞龍瓷禮盒」，以水龍王象徵「風生水起」，設計出自台灣在地30年鶯歌陶瓷窯廠，詮釋新東陽美學、寓意吉祥，送禮絕佳。

瓷器採黑與金的配色，「黑」於五行中屬「水」、「金」象徵新年財源廣「金」，黑金龍也更能突顯水龍王的尊貴感。 圖／新東陽 提供

「水龍迎瑞龍瓷禮盒」取自水龍王「龍騰四海 風生水起」的概念，線條俐落、剛柔並濟的流線型黑水龍王設計，龍王飛躍於水面並仰天展望，象徵新的一年「福祿祥瑞，收穫豐沛」。水龍身型以水滴型態呈現，龍身真金錢幣錦簇，有如好運與財源環繞，象徵好運、財運加持。真金龍角，象徵新的一年嶄露頭角。雙眼鑲有施華洛世奇水鑽有如畫龍點睛。龍尾點金象徵，福運綿延。

此外，瓷器採黑與金的配色，「黑」於五行中屬「水」、「金」象徵新年財源廣「金」，黑金龍也更能突顯水龍王的尊貴感。

被譽為「長輩客戶送禮首選」的新東陽「水龍迎瑞龍瓷禮盒」，延續新東陽12生肖禮的概念，2024水龍王「風生水起」，送禮典雅大方。 圖／新東陽 提供

吉祥寓意從外延伸至內，禮盒中「黃金飛魚卵厚切黑豬肉乾」，來自台灣國產黑毛豬，脂肪均勻分布，鮮嫩味美，肉質Q嫩有彈性，飛魚卵有黃金卵之稱，完美融合於肉乾中，口感豐富多層次，還有黃金卵在口中啵啵跳的口感，宛如飛魚入口飛躍，結合龍意象，有著「魚躍龍門」的吉利之意。

新東陽春節禮盒預購開跑，各樣美味肉乾是首選。 圖／新東陽 提供。

另一款「雪花金錢豬肉乾」，使用台灣國產豬後腿肉，口感軟嫩Q彈，新東陽獨家醬汁醃製按摩入味，佐以糖燻製成，風味獨特。圓型的金錢肉乾象徵「錢財滾滾來」，也寓意新的一年圓圓滿滿。

新東陽「水龍迎瑞龍瓷禮盒」定價2680元，即日起開放預購。

寓意吉祥的龍瓷，從顏色、線條、造型，都各有深意。 圖／新東陽 提供

「水龍迎瑞龍瓷禮盒」限量1500組，有興趣的朋友可致新東陽門市或行動購詢問購買。另外現在只要新東陽綁定LINE專屬好友就送100元折價券唷！春節送禮手選新東陽。

立即綁定LINE好友：https://ppt.cc/fDKuyx

新東陽門市查訊：https://www.hty.com.tw/store.php

線上訂購：https://ppt.cc/fUUZpx