3大環評抵空汙引反彈 環團今赴政院陳抗要求3天內撤回

環境部去年12月發布新增設置環保金爐、協助離島執行空汙減量及擴大10年以上老舊車輛汰舊換新等3大環評空汙抵換來源，引發反彈。高雄市健康空氣行動聯盟等多個環保團體今前往行政院前陳抗，要求3天內撤回先前公布的空汙抵換處理原則，並邀集專家及相關單位重新召開公聽會。

環保團體認為環境部去年底公布的空汙抵換處理原則內容草率，減量計算方式無法驗證，公告前沒有召開公聽會，研商會也沒有邀請公民團體，有行政程序瑕疵問題，今前往行政院抗議，高喊「（前環境保護署副署長）張子敬亂搞空汙抵換、（現任環境部長）薛富盛盲從公告」。

高雄市健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，臨海林園工業區的汙染已經很嚴重，罹癌率全國最高，不可以將離島減汙抵換在工業區增汙，或同一個空品區可抵換，金爐減汙也不可以讓工廠增汙。

立法委員陳椒華今也到場聲援表示，環境部所有的抵換計算沒有科學驗證，未開過任何公聽會，所有計算方式沒有參考文獻，不知如何驗證，要求環境部3天內廢止公告重開公聽會。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，開發行為空汙增量不是不能抵換，但必須考量得抵換來源的距離、方位與氣象條件、排放時間性、抵換汙染物的毒性風險等，但環保署的抵換處理原則連距離遙遠的離島金爐，都可拿來抵換，不考慮開發行為附近社區民眾健康所受影響。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君也痛批，中南部長期是空氣汙染重災區，仍不斷再增設工業區，排放的空氣汙染物可能是更毒的有害物及重金屬，政府卻用補助電動汽機車及汰換環保金爐就要合理化增量工業汙染排放，非常荒謬。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，空汙抵換處理原則還是沒有改變空品不良的地區可能更加惡化的結果，排放量增量抵換處理原則，本質上就是把自己原本應該負擔的空汙減量責任，改由別人來承擔。