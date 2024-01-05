「菜王」高麗菜盛產價格暴跌3顆百元有找 婆婆媽媽搶買

去年9月海葵颱風過後，許多高山蔬菜受災，市場上1顆高麗菜飆漲要價400至500元，菜比肉貴。風災後農民搶種高麗菜，入冬盛產價跌，嘉義縣菜農上午採收高麗菜，開貨車運到嘉義市東門市場叫賣，每顆只賣30元，吸引婆婆媽媽搶買，菜農無奈說，菜土菜金，政府不補助，價格再跌考慮開放菜園現採直銷。

林姓婦人說，1顆30元高麗菜，3顆百元有找，與9月的高價相比，可說是菜土菜金，買菜荷包省不少，高麗菜是「菜王」，可炒、可包水餃，隨著產量增加，價格還會下跌。

台北果菜市場拍賣高麗菜（甘藍）初秋品種，今天每公斤上價14、中價7、下價4元，中、低價位跌破10元。嘉義縣張姓菜農說，原2公頃農地種美濃瓜，去年9月看好高麗菜後市，全部改種高麗菜，沒想到，最近採收碰上價跌，政府不補助，避免賠本，只好自產自銷。

對高冬季大宗蔬菜高麗菜產銷，農業部農糧署不再採取耕鋤補貼，去年公布監控高麗菜種植數量，去年9月上旬至11月上旬連六旬「紅燈」警戒，「大宗蔬菜供育苗資訊預警」專區公布去年11月中旬出苗量721.5萬株，已達超種「紫色燈號」。