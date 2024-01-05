光汙染管理指引修正 環境部增訂路燈色溫上限、廣告看板深夜關閉

環境部昨天修正發布「光汙染管理指引」，新增國家公園、自然保育區及生態保育區等的路燈色溫建議不得高於3000K，各級道路則不高於3500K；另針對大型廣告看板的閃爍現象，建議「閃爍干擾指數」於商業區晚上6時至11時不得小於5，晚上11時之後則以靜態畫面顯示或關閉廣告看板，以保護生態及民眾生活品質。

環境部說，2020年3月19日頒布的光汙染管理指引，已訂定最大亮度、最大垂直照度光曝露建議值，並由各部會參考指引納入所轄規範據以管理，目前已有內政部與交通部將指引中的亮度與照度建議值，分別納入「招牌廣告及樹立廣告許可申請書」、「交通工程規範及施工說明書」相關規範，從源頭落實光汙染來源管理；另有南投縣、苗栗縣及連江縣政府等地方政府，因所在地環境差異，採因地制宜作法，依地方自治精神納入地方自治條例據以管理。

為進一步減輕光汙染對環境的影響，環境部表示，參考美國、歐盟、日本及澳洲等國家相關規範，新增生態系統或生物多樣性棲地之國家公園、自然保育區及生態保育區等，路燈色溫建議不得高於3000K、其他各級道路建議以3500K為原則的規定，但各目的事業主管機關基於道路交通安全等因素考量，得依權責訂定適用各級道路色溫，不受建議值限制，以兼顧生態保護及道路交通安全。

至於在閃爍部分，環境部表示，針對戶外大型廣告看板「面光源」因播放內容變化造成的閃爍現象，建議閃爍干擾指數值於商業區晚上6時至11時不得小於5；於晚上11時之後，則建議以靜態畫面顯示或關閉廣告看板。