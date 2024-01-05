快訊

北韓突射200發砲彈！南韓下令延坪島居民緊急避難

南韓查造船技術外洩 馬文君：潛艦國造恐成國際醜聞

中職／東西沒有壞就不要修 中信兄弟換帥啟示錄

光汙染管理指引修正 環境部增訂路燈色溫上限、廣告看板深夜關閉

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
針對大型廣告看板的閃爍現象，環境部建議「閃爍干擾指數」於商業區晚上6時至11時不得小於5，晚上11時之後則以靜態畫面顯示或關閉廣告看板，以保護生態及民眾生活品質。本報資料照片
針對大型廣告看板的閃爍現象，環境部建議「閃爍干擾指數」於商業區晚上6時至11時不得小於5，晚上11時之後則以靜態畫面顯示或關閉廣告看板，以保護生態及民眾生活品質。本報資料照片

環境部昨天修正發布「光汙染管理指引」，新增國家公園、自然保育區及生態保育區等的路燈色溫建議不得高於3000K，各級道路則不高於3500K；另針對大型廣告看板的閃爍現象，建議「閃爍干擾指數」於商業區晚上6時至11時不得小於5，晚上11時之後則以靜態畫面顯示或關閉廣告看板，以保護生態及民眾生活品質。

環境部說，2020年3月19日頒布的光汙染管理指引，已訂定最大亮度、最大垂直照度光曝露建議值，並由各部會參考指引納入所轄規範據以管理，目前已有內政部與交通部將指引中的亮度與照度建議值，分別納入「招牌廣告及樹立廣告許可申請書」、「交通工程規範及施工說明書」相關規範，從源頭落實光汙染來源管理；另有南投縣、苗栗縣及連江縣政府等地方政府，因所在地環境差異，採因地制宜作法，依地方自治精神納入地方自治條例據以管理。

為進一步減輕光汙染對環境的影響，環境部表示，參考美國、歐盟、日本及澳洲等國家相關規範，新增生態系統或生物多樣性棲地之國家公園、自然保育區及生態保育區等，路燈色溫建議不得高於3000K、其他各級道路建議以3500K為原則的規定，但各目的事業主管機關基於道路交通安全等因素考量，得依權責訂定適用各級道路色溫，不受建議值限制，以兼顧生態保護及道路交通安全。

至於在閃爍部分，環境部表示，針對戶外大型廣告看板「面光源」因播放內容變化造成的閃爍現象，建議閃爍干擾指數值於商業區晚上6時至11時不得小於5；於晚上11時之後，則建議以靜態畫面顯示或關閉廣告看板。

環境部表示，本次光汙染管理指引並新增經濟部、農業部及教育部等相關部會，以擴大跨部會合作。而為廣納各界意見，修正內容曾邀集生態、醫學、公衛、人因及環境等不同領域專家學者及環保團體召開3場諮詢會議，以及4場次部會與地方政府研商會。未來將聯合相關部會與地方政府共同推動光汙染管理工作，有效從源頭落實管理，改善光汙染對民眾與環境之影響。

光汙染指引修正內容對照。圖／環境部提供
光汙染指引修正內容對照。圖／環境部提供

廣告 環境部 指數

延伸閱讀

反對碳費增免徵額 環團：譴責環境部成為經濟部的環境署

營建業非首波徵收對象 環境部：碳費不致助漲房價

環境部擬訂減碳指定目標至少25％ 專家指仍不符國際標準

環境部擬減碳指定目標 2030年降25%至28%

相關新聞

「菜王」高麗菜盛產價格暴跌3顆百元有找 婆婆媽媽搶買

去年9月海葵颱風過後，許多高山蔬菜受災，市場上1顆高麗菜飆漲要價400至500元，菜比肉貴。風災後農民搶種高麗菜，入冬盛...

壯男治30多年頭痛下猛藥 就醫檢查醫研判「1疾病」險喪命

台中51歲張男菸齡20年，雖戒菸成功，但近2周咳嗽、痰中帶血，就醫檢查發現左上肺有3.5公分腫塊嚇壞了。醫師許人文說，張...

今明兩天回暖！專家曝下周這時「再一波冷空氣」：不排除冷氣團等級

今晨氣溫相較昨天微幅回升，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，仍有較顯著的輻射冷卻發生，各地晨間平地低溫10-14度，...

影／台灣版冰雪奇緣！武陵農場-0.3度水晶捕夢網奇景

今晨台中市武陵農場出現零下0.3度低溫，水果藤蔓攀爬的網架凍成晶瑩剔透、一根一根冰柱就像水晶捕夢網，農場盛開的花卉也因低...

3大環評抵空汙引反彈 環團今赴政院陳抗要求3天內撤回

環境部去年12月發布新增設置環保金爐、協助離島執行空汙減量及擴大10年以上老舊車輛汰舊換新等3大環評空汙抵換來源，引發反...

官員冒風險掩護走私！究竟胎盤素為何？能夠美容？ 台大醫師解密

前移民署官員聯手跑單幫走私胎盤素，究竟胎盤素為何，為何吸引醫美名醫，不少美容吃品也主打其內容？台大醫院皮膚部主任蔡呈芳說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。