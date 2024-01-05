周日變天 逐日雨區擴大 賈新興：下周三又有冷氣團
今天大陸冷氣團逐漸減弱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天各地天氣大致穩定，午後北部山區及花蓮山區轉多雲。明天深夜受鋒面通過及東北季風影響，周日宜花有局部短暫雨，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。
他說，下周一北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，傍晚起至下周二受水氣移入，台中以北及宜花有局部短暫雨。
賈新興說，下周三受冷氣團影響，東北角至宜花東有局部短暫雨，下周四至下周六午後零星山區轉多雲，14日受微弱東北季風影響，東北角至宜花有零星短暫雨。
展期資料顯示，1月中旬起氣溫偏暖機率高，1月下旬起北台灣及宜蘭降雨略偏多，中南部濕度高。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言