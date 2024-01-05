周日變天 逐日雨區擴大 賈新興：下周三又有冷氣團

今天大陸冷氣團逐漸減弱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天各地天氣大致穩定，午後北部山區及花蓮山區轉多雲。明天深夜受鋒面通過及東北季風影響，周日宜花有局部短暫雨，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。

他說，下周一北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，傍晚起至下周二受水氣移入，台中以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興說，下周三受冷氣團影響，東北角至宜花東有局部短暫雨，下周四至下周六午後零星山區轉多雲，14日受微弱東北季風影響，東北角至宜花有零星短暫雨。

展期資料顯示，1月中旬起氣溫偏暖機率高，1月下旬起北台灣及宜蘭降雨略偏多，中南部濕度高。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。