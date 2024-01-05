今明兩天回暖！專家曝下周這時「再一波冷空氣」：不排除冷氣團等級

今晨氣溫相較昨天微幅回升，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，仍有較顯著的輻射冷卻發生，各地晨間平地低溫10-14度，仍可感受到明顯的寒意。

他說，大陸冷氣團今明兩天逐漸減弱，轉為高壓迴流偏東至東南風環境，各地為晴時多雲穩定天氣，預估高溫北東部約20-24度，中南部約23-29度，各地夜晚清晨低溫約14-16度，仍要留意日夜溫差較大的現象。

不過，林孝儒表示，明天下半天由於北方再度有冷高壓南下，台灣附近將有微弱鋒面系統建立通過後，東北季風逐漸接續南下影響，強度都偏弱，因此氣溫都還不會有什麼明顯的變化。

他表示，可能也要到明天晚間，迎風面的北部及東部才有些短暫陣雨影響，並延續至周日，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫再度下滑轉涼。相對背風的中南部依然影響不大，以晴或多雲的天氣並日夜溫差較大的型態為主。

下周一東北季風將逐漸減弱，各地氣溫會再微幅回升，不過，林孝儒表示，由於環境水氣還是比較多，除了北部及東部仍是有些短暫雨機會外，中部山區亦有些降雨影響，類似的天氣型態也將延續至下周二。

林孝儒表示，下周二晚間，又有機會再度接續新一波東北季風緩慢南下影響，北部及東部雖有局部短暫雨延續至下周三上半天，不過下周三下半天至下周四有機會伴隨一波乾冷空氣移入，各地逐漸轉乾冷型態，目前尚不排除達冷氣團等級。

「下周五又是北方系統減弱的節奏」，林孝儒表示，各地天氣持續穩定，氣溫再微幅回升。而目前初步來看，下周六台灣正處在天氣系統正要變化的環境，可能有微弱鋒面系統建立通過後，東北季風逐漸南下影響，整體強度較弱，或許不太有明顯的降溫降雨，以北部及東北部多雲，中南部晴時多雲的天氣為主。

林孝儒說，周日東北季風才會顯著的增強，但環境偏乾，氣溫雖有下滑，但將不太有降雨影響。