未來1周2波東北季風 吳德榮：今晴朗回暖 明晨防10度低溫

今天平地最低氣溫為花蓮縣壽豐鄉9.6度，其次是台東縣鹿野鄉10.2度、苗栗縣西湖鄉10.3度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地區平地最低氣溫約在10至13度。

吳德榮說，未來1周兩波東北季風，無強冷空氣。今、明兩天各地晴朗穩定；冷氣團減弱，氣溫回升，白天北舒適、南微熱；入夜因輻射冷卻效應，氣溫很低，明晨少部分平地仍有出現10度左右低溫的機率。今天北部11至24度，中部11至27度，南部13至28度，東部10至27度。

周日、下周一另一小波東北季風南下，他表示，迎風面有局部短暫雨，氣溫略降，背風面晴朗穩定。下周二東北季風減弱，氣溫略升，迎風面仍有局部短暫雨。

吳德榮表示，下周三再一波東北季風南下，氣溫下降，迎風面有局部短暫雨，背風面晴朗穩定。下周四、周五乾空氣影響，各地晴朗穩定，白天舒適，早晚因輻射冷卻效應，氣溫很低，日夜溫差大。