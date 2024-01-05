黴漿菌易誘發氣喘 過敏兒定期追蹤

冬天，對過敏兒的免疫系統是一大考驗。冬天溫度和濕度的劇烈改變，是刺激呼吸道黏膜的因子，加上病毒繁殖活躍、東北季風帶來霾害汙染等外在因素，容易導致過敏性鼻炎、結膜炎、甚至氣喘發作。

最近流行的黴漿菌肺炎，也是引發氣喘發作的大魔王。黴漿菌是一種非典型的細菌，以飛沫和口鼻分泌物為傳染途徑，一般常用的抗生素如盤尼西林類、頭孢子菌素，對它是無效的，即將到來的農曆春節團圓聚餐，免不了增加感染機會。

在冬天過敏原沒有一刻閒著，厚重大衣、棉被毛毯、禦寒衣物，如果沒有妥善定期清潔、確實烘乾，塵蟎、黴菌、灰塵、皮屑等過敏原就會伺機而動，引發胸悶、呼吸困難、咳嗽、喘鳴、甚至要急診。所以，維持室內空氣流通、注意空氣品質、養成定期清掃環境的好習慣，有助於減少環境中的危險因子。

黴漿菌可以在人類的呼吸道存在數周，如果宿主抵抗力好，有可能完全沒有症狀。當被感染的人因為免疫力不好而發病，症狀從輕微咳嗽、喉嚨痛，甚至嚴重肺炎或肺部積水都有可能。麻煩的是，感染黴漿菌痊癒後，並沒有辦法產生免疫保護力，之後還是會重複感染。

黴漿菌感染和氣喘急性發作有關，根據文獻顯示，氣喘的病人在氣喘急性發作時，有20%的人同時有黴漿菌感染；也有報告指出，第一次氣喘症狀發作的病人，高達50%被診斷為黴漿菌急性感染。可見黴漿菌感染是氣喘急性惡化的重要觸發因素。

黴漿菌感染引發氣喘發作的機轉，包括啟動第二型輔助T細胞（Th2）主導免疫反應，分泌IL-4、IL-5等過敏反應相關細胞激素；也透過Toll樣受體（TLR）和直接細胞毒性，導致組織損傷，產生支氣管阻塞、血管新生、水腫、細胞壁增厚等生理變化。黴漿菌感染後，不但可能會引發氣喘發作，甚至加劇氣喘症狀，讓氣喘治療更困難。

其實，依照目前數據顯示，過敏兒如果能夠確實做好平日的環境控制、按時使用藥物保養、規律回門診追蹤，不但被黴漿菌感染的機率變小，即使不幸被感染，後續啟動的Th2過敏反應也能減輕。

新冠疫情趨緩後的「免疫負債」，在入冬之後，過敏兒屬於感染高危險群，除了避免進出人潮擁擠的公共場合，醫師指示的保養步驟也要確實做好，定期回診不能鬆懈，才能平安過個好年。