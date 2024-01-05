健康主題館／潛水教練接回斷肢 3個月恢復行走

41歲吳姓潛水教練，去年8月一對一帶著學員至基隆潮境海域體驗潛水，暗流將他們帶到非潛水區，一艘漁船將吳教練左小腿「捲進」螺旋槳內，左小腿下半段當場斷裂，他冷靜記錄斷肢位置，用餘力把學員拉回岸邊，當他回過神，已躺在基隆長庚醫院。長庚團隊花費12小時馬拉松式手術，成功接回斷肢，經3個月復健，吳教練已可自行行走。

潛水管線止血 30分鐘內找回斷肢

基隆長庚整形外科主治醫師藍靖宇說，此次斷肢能順利接回，是所有人在每個步驟上，都極力爭取到「時間」。吳姓教練腳遭截斷後，當下將潛水呼吸用的備用二級管線，緊緊纏繞在他的左腳，順利幫助止血，並且快速上岸等待就醫，而友人依照事故地點，重新找尋斷肢，且在吳教練送抵長庚後的30分鐘就送達，避免斷肢因缺血時間過長導致組織壞死。

藍靖宇說，吳教練止血的方式非常正確，且他的友人用最快速度將斷肢尋回，也是一大幫助，有人會認為海水與食鹽水相同，可以幫助保存斷肢，但海水中細菌多，泡太久反而會有感染風險。

醫師藍靖宇(中)協助完成吳先生(右)的斷肢手術，現在已經可以行走。圖／長庚提供

把握黃金時間 花12小時血管重建

當組織失去血液循環，組織會逐步變得僵硬，以吳教練被截斷的左腳踝為例，錯過時間腳踝恐無法再做旋轉、彎曲等動作，組織離開身體最長只能撐4到6小時。好在前端作業都快速進行，友人30分鐘內將斷肢送往醫院。長庚醫療團隊也在等待斷肢時間，就先協助評估麻醉，準備要先取出吳教練右邊小腿的靜脈，協助左小腿的血管重建。

血管重建手術，約耗費近6小時，前後重建了5套血管，多達8到10個接點，後續由神經外科接手，將神經組織重新接上，修復肌肉組織以及肌腱，手術開始到結束，約花費12小時。

吳教練說，被暗流帶到非潛水區時「幾乎是一瞬間的事」，當反應過來時，已經是漁船在他與學員正上方的時刻，左腳被絞入螺旋槳中時，就像車禍被撞一下的感覺，內心沒有太多的恐懼，只是直覺反應要先記錄事故位置，並確保學員安全，狂噴的血則下意識用現有的工具止血，唯一開始思考的時候，是拉學員返回岸際時，那時想「之後還能潛水嗎？」後續到了岸上就昏迷，醒來已經在醫院。

持續積極復健 感謝醫院拯救人生

斷肢保存步驟 製表／陳雨鑫 藍靖宇表示，接回的斷肢，需要重新讓神經系統恢復，得積極做復健，吳教練恢復後，持續積極復健，短短3個月，已經可以正常行走。吳教練說，基隆長庚醫院不但拯救了他的性命，也拯救了他的人生。

藍靖宇說，若民眾面對斷肢處理，一定要盡速找回斷肢，如果斷肢上有肉眼可見的髒汙，如碎石、樹枝等，可以簡單地清除，但不要用清水沖洗，擔心會有細菌感染等，簡單處理後，快速放到乾淨的塑膠袋中，同時放置冰塊，讓斷肢可以在低溫下保存，最後一步就是「快速送到醫院」，爭取手術縫合時間。