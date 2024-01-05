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防凍死憾事重演 基隆市醫預留4空床

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆上月寒流來襲時，發生一名八旬老翁在找到病床緊急安置的前一天就凍死的憾事，市府強化緊急轉銜機制，市立醫院將協助社會處預留4床空床，滿足緊急特殊個案安置需求。副市長邱佩琳昨與社會處長楊玉欣前往醫院會勘，也將加速布建住宿式機構，未來將增設110床。

議員許睿慈說，對張姓老翁天冷身故的不幸事件感到心痛，社會處應更積極介入並聯繫所有機構，啟動緊急安置，才不會有出現安置照顧有空窗期，應嚴正檢討安置流程。

邱佩琳指出，2020年衛福部核定市立醫院籌設住宿式長照機構，將持續布建機構擴增床位，減輕市民照顧負擔。去年底發生老人等待長照機構過程中不幸身亡的憾事，市長謝國樑對此事相當重視，指示在有緊急安置需求時，務必要做到「無縫接軌」，並聯絡基隆市立醫院建立預留床位機制，也整合有關人員成立「專案聯絡群」，讓橫向聯繫更順暢。

市立醫院長王慧珺指出，現有護理之家主要收託失能等級高、生活無法自理者，未來長照床位可收託對象更多元，不限年齡與障別，可擴大照顧市民。

長照 基隆 住宿

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