影／AI智慧全程偵測洗腎療程 低血壓風險降一成
衛福部彰化醫院與工業技術研究院合作開發AI智慧血液透析照護系統，經過18個月收集和分析5萬次洗腎療程資料，開啟AI預警輔助系統可降低逾一成的低血壓發生率風險，這套系統獲得SNQ國家品質標章認證。
彰化醫院與工研院合作5年開發「透析異常預警」AI技術，透過人工智慧作洗腎風險的把關與即時監控。彰化醫院院長曾孔彥今天表示，藉由整合AI技術為病患提供更全面、更智慧化的醫療服務。工研院副所長駱韋仲也表示，未來將共同開發出更多創新的AI智慧醫療解決方案，為台灣醫療體系帶來實質進步。
彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡說，洗腎病患的每一次血液透析數據，包括血壓、脈搏變化、靜脈壓、血氧飽和度等就超過百筆，「透析異常預警」透過AI快速分析和預警腎友當下狀態，一旦出現異常，護理站和醫護行動推車的儀器立即發出警示，醫護可提早因應並立即處理，減少透析過程中產生的血液透析低血壓、抽筋、暈眩或皮膚發癢等狀況。
蔡旻叡指出，經過18個月收集和分析約5萬次透析個案療程資料，比較開啟與未開啟「透析異常預警」系統的差異，未開啟的25122次療程中發生低血壓次數為1103次，發生率4.4%，開啟預警輔助系統的24659次療程中，發生低血壓次數為931次，發生率3.8%，開啟比未開啟的低血壓發生率降低0.6%，發生風險降低13.6%，每月平均可減少15次的療程發生低血壓事件，大幅提升洗腎病人安全和血液透析品質。
蔡旻叡說，目前正在開發醫護人員的預警提示回饋套件，讓醫護人員能針對每一筆預警得到及時的提示，和紀錄當下的評估與處置，更確保洗腎病人的安全。
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