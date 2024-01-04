今晚至明晨恐現10度以下低溫 下周一雨區擴大「這日」再降溫

中央氣象署指出，明晨至上午前，桃竹苗等7縣市局部地區氣溫可能跌破10度；不過白天回暖快，西半部留意日夜溫差大。東北季風強弱交替影響，周六晚上迎接一波，影響至下周一清晨，下周三另波報到，其中下周一水氣稍多，雨區稍擴，北東持續有雨，中部山區偶爾局部雨。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，明天清晨至上午，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣、金門縣，局部地區有10度以下氣溫機率。

中央氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差；使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，明天至周六白天前，水氣偏少，僅迎風面東半部零星降雨；恆春半島明天偶爾飄雨，其他地區多雲到晴為主。

明晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，北部、宜花低溫11至13度，中部11至13度、南部15至16度。明白天冷氣減弱，氣溫回升，北部、宜花高溫21至22度；中南部、台東高溫23至24度，西半部留意日夜溫差大。

她表示，周六白天舒適，溫度相對周五略為回升；不過，周六晚間起，東北季風增強，水氣增多，基隆北海岸、大台北有零星降雨。周日至下周一，東半部、桃園以北局部短暫雨；新竹以南仍多雲到晴，北台灣則相對較涼。

另外，她提醒，西半部地區在周五至周六夜晚清晨，以及中南部地區在周日清晨，都要留意局部霧或低雲，影響能見度。

陳伊秀說，下周一白天，氣溫回升；不過，因中層水氣移入，水氣反而增加，雨區稍微變廣，北東持續有雨，中部山區偶爾局部雨。

下周三東北季風又增強，持續影響至下周四，氣溫再降。下周五、六又減弱，北東仍有局部雨。