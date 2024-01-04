日立冷氣慈善盃明開打 首度移師高雄 看球賽同時做公益

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽將於1月5日至1月7日在高雄信誼球場慈善開打！日立冷氣慈善盃今年將邁入第16年，為全世界首場職業高爾夫球積分賽事，除了提供給台灣球員和國外球員同場較勁、切磋球技的機會，更年年捐贈給公益團體與偏鄉學校，讓球迷在為台灣球員加油的同時，也能盡一份自己的愛心。今年是日立冷氣慈善盃首次移師高雄，2023年日本好手櫻井心那以精湛球技贏下冠軍，今年度台灣優秀選手將再與海外選手對決，角逐冠軍寶座。日立冷氣誠摯邀請民眾前進陽光普照的南台灣，到「高雄信誼球場」比賽現場為選手們加油。

日立冷氣慈善盃以「體育結合慈善」為賽事理念，已經連續16年傳播愛心捐贈公益團體，至今累積總額突破九千三百萬。民眾購票前往球場為選手加油、觀看精彩球賽的同時，也能一同響應日立冷氣的慈善愛心行動。

日立冷氣深耕台灣近60年，為全台最大變頻空調製造廠，除了致力讓台灣接軌國際，長期贊助國際自由車環台賽、Challenge Taiwan鐵人三項、嘉義市國際管樂節、台南鹽水蜂炮以及棒球亞錦賽；也為台灣教育環境做出許多貢獻，如前往偏鄉學校捐贈空調產品，讓台灣學童有更舒適的學習環境。並開辦產學合作教育訓練中心，打造技職優秀人才，實現日立冷氣「珍愛地球 深耕台灣」的理念。