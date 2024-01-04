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日立冷氣慈善盃明開打 首度移師高雄 看球賽同時做公益

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2024日立冷氣慈善盃捐贈金額累計將突破9,300萬。（左起TLPGA賽務總監駱淑禎、TLPGA理事長劉依貞、日立冷氣董事長菊地正幸、日立冷氣總經理羅淮正、信誼高爾夫球場總經理林壬林）圖／日立冷氣提供
2024日立冷氣慈善盃捐贈金額累計將突破9,300萬。（左起TLPGA賽務總監駱淑禎、TLPGA理事長劉依貞、日立冷氣董事長菊地正幸、日立冷氣總經理羅淮正、信誼高爾夫球場總經理林壬林）圖／日立冷氣提供

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽將於1月5日至1月7日在高雄信誼球場慈善開打！日立冷氣慈善盃今年將邁入第16年，為全世界首場職業高爾夫球積分賽事，除了提供給台灣球員和國外球員同場較勁、切磋球技的機會，更年年捐贈給公益團體與偏鄉學校，讓球迷在為台灣球員加油的同時，也能盡一份自己的愛心。今年是日立冷氣慈善盃首次移師高雄，2023年日本好手櫻井心那以精湛球技贏下冠軍，今年度台灣優秀選手將再與海外選手對決，角逐冠軍寶座。日立冷氣誠摯邀請民眾前進陽光普照的南台灣，到「高雄信誼球場」比賽現場為選手們加油。

日立冷氣慈善盃以「體育結合慈善」為賽事理念，已經連續16年傳播愛心捐贈公益團體，至今累積總額突破九千三百萬。民眾購票前往球場為選手加油、觀看精彩球賽的同時，也能一同響應日立冷氣的慈善愛心行動。

日立冷氣深耕台灣近60年，為全台最大變頻空調製造廠，除了致力讓台灣接軌國際，長期贊助國際自由車環台賽、Challenge Taiwan鐵人三項、嘉義市國際管樂節、台南鹽水蜂炮以及棒球亞錦賽；也為台灣教育環境做出許多貢獻，如前往偏鄉學校捐贈空調產品，讓台灣學童有更舒適的學習環境。並開辦產學合作教育訓練中心，打造技職優秀人才，實現日立冷氣「珍愛地球 深耕台灣」的理念。

為了便於球迷朋友們親臨現場共襄盛舉，主辦單位於「左營高鐵站－彩虹市集計程車乘車處」設有接駁車，免費接駁觀眾往返球場和高鐵站，歡迎民眾洽年代售票系統，購票入場為選手加油。不便前往球場的球迷朋友，亦可於1月6日至1月7日下午1點準時收看民視無線台觀賽；線上應援請上YouTube搜尋民視新聞網、FTVN53LIVE頻道，更多活動詳情請洽日立冷氣慈善盃官方網站（https://ladiesclassic.jci-hitachi.tw/），邀請各地球迷朋友共襄盛舉，一同傳遞幸福。

2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會長官與選手代表和冠軍獎盃合影。圖／日立冷氣提供
2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會長官與選手代表和冠軍獎盃合影。圖／日立冷氣提供

冷氣 偏鄉學校 愛心

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