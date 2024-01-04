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陽交大學生好著急！校內小7中千萬發票沒人領獎 瘦高幸運兒壓線現身

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立陽明交大新竹光復校區內的7-11超商去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，但明天1月5日就是領獎期限，直到昨天都沒人領獎。圖／聯合報系資料照片
國立陽明交大新竹光復校區內的7-11超商去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，但明天1月5日就是領獎期限，直到昨天都沒人領獎。圖／聯合報系資料照片

國立陽明交大新竹光復校區內的7-11超商去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，消費者只花了26元買飲料就中大獎，但明天1月5日就是領獎期限，直到昨天都沒人領獎，引起地方熱議，校方甚至在臉書發出「尋人啟事」，提醒身材瘦高且買了可爾必思的幸運兒要去領獎。據了解，幸運兒今天終於到銀行兌領獎金，沒和財神擦身而過。

針對這張在竹市開出千萬獎金的雲端發票，遲遲無人兌獎，北區國稅局新竹分局近日查出該消費者是用一卡通消費，將雲端發票存入一卡通內，新竹市稅務局也發現因為該一卡通載具並未被歸戶，使用者又沒設定領獎帳戶，雲端發票獎金無法自動入帳。

由於明天就是領獎最後1天，沒領獎就得歸回國庫，連日掀地方熱議，開出該張千萬獎金發票的「交大二餐小7」在臉書粉專發文，透露幸運得主特徵「瘦高，在8月23日晚上7、8點，在熱狗旁的自助結帳機使用一卡通，購買了一瓶售價26塊的可爾必思。」

由於幸運兒是交大人的可能性極高，陽明交通大學臉書粉專今天也發出「尋人啟事」發出幸運得主特徵，表示「緊急！緊急！緊急！交大二餐小七中發票的幸運兒，你還沒領取1000萬！1/5就過期了！」提醒這名幸運兒記得去領獎，以免錢錢要飛走了。

校方臉書發文一出立刻引起熱烈討論、分享，不少學生打趣地TAG同學名字要對方去領獎，還有網友留言說「這個領下去10年不用努力了」、「中了就不用考研了」，甚至連「可爾必思」官方粉專也來留言，「 原來『可爾必思』不只Peace你的渴，還能Peace錢包阿~」

據了解，新竹市稅務局今接到一名女子來電，詢問一卡通中獎發票要如何歸戶？由於發票中獎後就無法歸戶，她又詢問稅務人員該如何領獎？因明天就是領獎最後一天。而在今天下午，北區國稅局新竹分局透過後台查詢，確認該筆獎金已在今天兌領。

北區國稅局新竹分局指出，該張雲端發票開出的千萬獎金，今天在新竹科學園區附近的銀行兌領完成，確定幸運得主已經現身。同時也藉此提醒民眾，雲端發票必須要歸戶、設定領獎帳戶，除了不會漏接中獎資訊，也可以節省千分之四的印花稅。

國立陽明交大新竹光復校區內的7-11超商去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，幸運兒今天終於到銀行兌領獎金。圖／取自陽明交大臉書
國立陽明交大新竹光復校區內的7-11超商去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，幸運兒今天終於到銀行兌領獎金。圖／取自陽明交大臉書

雲端發票 一卡通 陽明交大

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