吳明賢任工研院院士 為超高齡化社會醫療痛點找解答

台大醫院院長吳明賢獲任工研院第12屆院士，他指出，台大醫院、工研院之間一直有很好的合作，對於醫療領域來說，跨領域合作、建立生態圈會是未來醫學產業的兩項發展重點，很期待雙方能夠密切合作，為醫學臨床痛點找出解答；面對台灣逐漸進入超高齡化社會，他也認為，「預防勝於治療」，如何讓長者維持健康的身體 、擁有照顧自己的能力，而不是一直進出醫院、治療疾病，將會是台灣醫學未來要努力的方向。

對於獲任工研院第12屆院士，吳明賢說，「感謝工研院給我很大的肯定與榮譽，這不是給我個人，而是對我們團隊的肯定，這包括對預防醫學、公共衛生在生物科技產業上的成就，而不僅是我個人的榮譽。」

台積電、乃至於整個半導體產業能成為台灣護國神山，工研院在產業發展過程中扮演重要的角色；而在台灣醫學界眼裡，生技產業也有機會成為台灣的第二座護國神山。

吳明賢說，「很多人不知道台灣生技有很好的研究量能跟成果，對於台灣醫療產業來說，未來有兩個發展重點，一是跨領域合作，二是建立生態圈。」醫院在整個醫療產業中，是發現問題的重要場所，能找出尚未被解決的臨床痛點，若與工研院密切合作，有機會結合雙方資源、人才、研究量能，為目前還沒有解決的臨床痛點，找出解答。

根據國發會研究顯示，台灣即將在2025年進入超高齡化社會，未來，65歲以上老年人口還將持續提高，預估2039年台灣65歲以上老年人口占比將突破30%、2070年將達43.6%。

民眾年齡愈來愈大，老化、慢性病通常也會增加，在台灣進入超高齡化社會的同時，台灣的醫療政策、長照政策也廣受外界關注。

吳明賢說，外界輿論大多都在討論健保、血汗醫護，但其實，台灣進入高齡化社會後的醫療、照護相關政策也相當重要，與其讓高齡長者不斷跑醫院，台灣應該更重視「預防醫學」。

「大家都在討論健保、血汗醫護，但其實，台灣進入高齡化社會，我們真的負擔得起嗎？我們現在已經在吃下一代的資源，有沒有更健康？沒有阿。」吳明賢認為，台灣人口老化，未來的醫療重點，應該要擺在健康、預防，而不是擺在疾病治療。

吳明賢引用健保統計數據指出，台灣民眾過世的前7年，幾乎都在使用醫療資源，但以北歐國家來看，長者通常只有在過世的前3天，才會進出醫院。

為什麼台灣與歐洲國家差距這麼大？吳明賢說，長者在身體退化後，生活功能也跟著退化，因此，不只要考慮醫學，更要考慮人力的照顧。北歐政府就非常重視照顧長者，事實上，「最好的長照，就是不要長照。」

簡單來說，不應等到長者生病、老化之後再來照顧，反之，平日裡就應該照顧長者的身心，讓長者維持健康的身體、照顧自己的能力，同時，也要照顧長者的心靈，尤其現在獨居長者很多，孤獨也會引發很多問題；但如果長輩還能保持平日的生活作息、擁有健康的身體，就能減緩老化帶來的諸多影響。

吳明賢說，台大是全台灣最早有老年醫學部的醫院，台灣老年醫學會也是由台大教授創立，但台大並沒有蓋老人醫院，而是積極研究高齡醫學跟成立健康扶植中心，唯有針對生物健康老化問題來做根源思考與研究，例如，如何建造一個老年健康社區、或者有沒有一些輔具或措施讓老年人更健康，才能有更廣大的層次與格局，來因應台灣高齡化社會將要面對的醫療、照護難題。