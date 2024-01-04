環境部擬訂減碳指定目標至少25％ 專家指仍不符國際標準

台灣目前訂定2030年減碳目標為24％正負1個百分點，環境部去年底公布碳費收費辦法草案，昨天也受度公開最新碳費計算公式，針對涉及排碳大戶優惠費率的自主減量「指定目標」，環境部氣候署證實，暫訂2030年應減總量至少25至28％；但專家認為仍過於寬鬆，跟不上國際標準。

環境部去年12月29日公布碳費收費辦法草案，根據氣候法規定，排碳大戶透過轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關「指定目標」者，可提出自主減量計畫申請核定「優惠費率」。

原訂年底前也要公布的自主減量及指定減量目標辦法尚未預告，但根據資料指出，環境部規畫「指定目標」，製造業在2030年應減總量至少25至28％。

氣候署副署長黃偉鳴證實，去年確實是依此數據與產業界進行研商座談，但強調此為初步構想，還需與各界討論溝通，未來也會滾動式檢討。

黃偉鳴說明，依聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告（AR6）推估，2020至2100年期間，平均每年只能允許約50億噸碳排放，換算成企業減量率，要達到將升溫控制在攝氏1.5度內，以2024年基準年，2030年減量幅度須至少25.2％。

黃偉鳴表示，「指定目標」要面對的挑戰，除改善生產效率有一定難度外，還需基於「以科學基礎減量目標（SBTi）」，雖預期2030年後會有更新研發技術，但目前仍以現有的技術去計算、訂定目標。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，產業減碳目標訂定至少25至28％有助於「國家自定貢獻」（NDC）目標往上拉，但目前規畫的減量目標與國際個產業2030年減量目標稍微不足。

趙家緯舉例，以鋼鐵業來說，國際訂定的減碳目標為35至42％，目前中鋼自訂25％減量目標，就算未來拉高至28％，仍不符合國際標準，強調若要真正達到淨零，整體碳排減量目標提高至40％、個別產業減量目標還需再討論。

環境部次長施文真表示，指定目標希望能扣合NDC所訂定2030年減碳目標為24%正負1個百分點，雖然今年預計發布第三期（2026至2030年）溫室氣體階段管制目標，但還有行政程序要走，沒辦法等結果出來再計算，因此先以既有的NDC為準。

施文真強調，訂定指定目標是為達到減碳效益，自主減量計算就是因應不同的排放源，因製程不同、排放源不同，不見得所有減量措施都適用；至於達到指定目標後所享的「優惠費率」為何，施文真說，仍在規畫中。