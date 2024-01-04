反對新增移工國 學生政院門口請願

「台灣已有70幾萬移工，還有8萬名失聯移工，不應再新增移工國！」，團體「反對增加新移工國」4日在行政院門口抗議，呼籲行政院不要再新增移工引入國，應優先處理好國內移工的既有問題，如權益改善、失聯移工等。行政院由內政衛福勞動處參議吳婉慧接下陳情，承諾會將意見反映給勞動部。

「反對增加新移工國」代表Yuna指出，他們帶了將近3百份連署書，並提出四大訴求：希望政府能全面暫緩新增移工來源國，要求提出移工來源國的評估報告；要求政府提供具實效的人民發聲平台，人民有權暫緩有疑慮的政策；4增訂移工管理辦法，優先解決在台移工權益及犯罪問題。

最後則是應改善台灣勞動環境，根本解決缺工問題。有記者質疑，團體僅帶3百份連署書，連國發會的「公共政策網路參與平臺」連署門檻5千人都無法達成？Yuna回應說，團體所代表的意見也是台灣民眾部分的心聲，希望政府能夠更重視台灣現有的移工問題，尤其我國還有8萬多名失聯移工。

媒體問說，由於政府引入移工已久，近日政府只有要新增印度作為移工來源國，是否擔心外界質疑團體只針對印度？Yuna表示，並沒有針對特定移工來源國，而是反對政府沒有配套措施，就要開放其他國家引入移工，盼政府能將國內既有移工問題解決。

行政院由內政衛福勞動處參議吳婉慧接下陳情，僅表示會將意見務實的反應給勞動部。

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