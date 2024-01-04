快訊

國中生割頸案 教育部拍板校安檢查機制分例行、緊急抽查2樣態

阿里山公路傳意外！1混凝車撞護欄後翻覆 車頭毀損畫面曝光

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對新增移工國 學生政院門口請願

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
有團體代表（左）4日在行政院門口遞交陳情，盼政府暫緩新增移工來源國。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
有團體代表（左）4日在行政院門口遞交陳情，盼政府暫緩新增移工來源國。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣已有70幾萬移工，還有8萬名失聯移工，不應再新增移工國！」，團體「反對增加新移工國」4日在行政院門口抗議，呼籲行政院不要再新增移工引入國，應優先處理好國內移工的既有問題，如權益改善、失聯移工等。行政院由內政衛福勞動處參議吳婉慧接下陳情，承諾會將意見反映給勞動部

「反對增加新移工國」代表Yuna指出，他們帶了將近3百份連署書，並提出四大訴求：希望政府能全面暫緩新增移工來源國，要求提出移工來源國的評估報告；要求政府提供具實效的人民發聲平台，人民有權暫緩有疑慮的政策；4增訂移工管理辦法，優先解決在台移工權益及犯罪問題。

最後則是應改善台灣勞動環境，根本解決缺工問題。有記者質疑，團體僅帶3百份連署書，連國發會的「公共政策網路參與平臺」連署門檻5千人都無法達成？Yuna回應說，團體所代表的意見也是台灣民眾部分的心聲，希望政府能夠更重視台灣現有的移工問題，尤其我國還有8萬多名失聯移工。

媒體問說，由於政府引入移工已久，近日政府只有要新增印度作為移工來源國，是否擔心外界質疑團體只針對印度？Yuna表示，並沒有針對特定移工來源國，而是反對政府沒有配套措施，就要開放其他國家引入移工，盼政府能將國內既有移工問題解決。

行政院由內政衛福勞動處參議吳婉慧接下陳情，僅表示會將意見務實的反應給勞動部。

【更多精采內容，詳見

移工 行政院 勞動部

延伸閱讀

查介選歧視新住民？政院：簡報造成誤會 當下已調整

殉職勇消游尚樺告別式覆蓋國旗 林右昌：全力查緝逃跑移工

消防分隊長殉職燒出移工寄宿問題 楊文科下令安全檢查

新竹分隊長衝火場救人殉職 4獲救移工藉故都逃跑了

相關新聞

想與機場檢疫犬一起工作嗎？防檢署招募4名領犬員條件待遇看過來

想與機場的檢疫犬一起工作嗎？農業部防檢署委託台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會正在招募4名領犬員，領犬員需要配合出差及輪班...

拿高中生報告做佐證 國3中寮隧道環測變更遭駁回

國道3號田寮3號高架橋、中寮隧道改善工程使用焚化爐渣作為基地及路堤填築材料，交通部高公局表示，監測已滿3年且各項數據穩定...

桃機發快篩上路首日領取率約三成 羅一鈞：比預期踴躍

因應呼吸道疾病發生率上升，疾管署今年1月3日起在桃園機場4據點，提供定點新冠快篩發放，每人可拿取1盒。疾管署發言人羅一鈞...

反對新增移工國 學生政院門口請願

「台灣已有70幾萬移工，還有8萬名失聯移工，不應再新增移工國！」，團體「反對增加新移工國」4日在行政院門口抗議，呼籲行政院不要再新增移工引入國，應優先處理好國內移工…

數位部推巡檢計畫 確保政府服務順暢

網路報稅愈來愈順暢，是數位部的功勞？數位部4日於行政院院會報告「政府數位服務巡航健檢辦理情形」，表示會透過實地檢視、輔導服務的方式，協同各政府機關進行資訊…

助雙薪家庭育兒 籲保母獎助金加倍

2022年超過6成保母年齡超過50歲，未來面臨保母退休潮，雙薪家庭恐陷入無保母可找的窘境！托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴4日呼籲，衛福部應提高保母獎助金，提高到一年補助24000元，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。