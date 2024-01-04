何美鄉：COVID-19疫苗合約不公開是全球現象

高端COVID-19疫苗合約公開再次引起話題，台灣疫苗產業協會理事長何美鄉表示，COVID-19疫苗完整合約不公開是全球現象，擔憂此時公開合約，台灣在國際藥廠眼中恐成無誠信政府。

台灣總統選舉將至，高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購合約再度成為在野黨與執政黨攻防焦點。何美鄉今天透過臉書（FaceBook）指出，若人民對政府高度懷疑有貪腐、貪污或圖利廠商之疑，建議借鏡歐盟模式，直接訴諸於法律正常管道，調查處理。

何美鄉強調，全球完整COVID-19疫苗採購合約至今仍然未被公開，所有公開合約都有馬賽克掩蓋關鍵資訊。這現象不是台灣政府與高端的專屬議題，全球各國疫苗採購合約在2020年至2021年簽署之際，政府都依據藥廠要求同意部分關鍵資訊不公開。

何美鄉以相當公開透明的瑞士政府為例，她說，瑞士所有完成簽署的COVID-19疫苗合約，雖然都會放在公開網頁提供人民瀏覽，但每份合約仍有馬賽克掩蔽關鍵資訊，通常被馬賽克掩蓋的合約內容，包括價格、疫苗送貨時程、可能與智慧財產相關的內容等。

何美鄉說明，政府不願意公開完整合約的原因，多是披露敏感細節可能會損害未來的談判，或損害敏感的製造流程。紐西蘭政府就是先例，據政府公開說詞得知因2022年無意間洩露有關COVID-19疫苗合約的機密資訊，導致紐西蘭後續購買藥品機會受到限制。

據紐約大學國際法與政策學刊論文指出，COVID-19疫苗合約被掩蓋資訊之多，是前所未有的程度。「這是不健康、也是不幸的既定事實」，何美鄉認為，在各國政府搶購疫苗、各疫苗廠緊急製造疫苗的壓力，可以理解同意簽下不宜公開的合約，但仍須以文明手段來扭轉。

部分國家人民為取得完整COVID-19疫苗合約的全面公開，正在走法律程序，如歐盟調查局（EPPO）正在調查，預計今年初歐盟最高法院判決才會出爐；南非共和國也進入調查程序。何美鄉提醒，台灣政府此時若違約公開合約，台灣政府在國際上與藥廠交易恐背負沒有誠信的名聲。