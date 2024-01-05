千翔龍年新春限定禮盒，讓你送禮超有面子。 圖／截至影片(山珍海味吃不膩 新春好運龍厚禮)

龍年即將到來，每到春節各式禮盒、伴手禮推陳出新，所謂「送禮送到心坎裡」，不僅要讓送禮的人有面子，收禮的人也能感受到滿滿的心意，所以該如何挑選合適的年節禮盒，就顯得十分重要。這次大文(郭文頤)變身成為家庭主婦，身為賢內助的她，決定和老公一起挑選最佳年節禮盒。

大文變身家庭主婦，攜手老公一起挑選最佳年節禮盒。 圖／截至影片(山珍海味吃不膩 新春好運龍厚禮)

回想去年的過年，老公在職場上辛苦打拚一整年，卻因為忽略了”年節送禮”的重要性，即使工作再忙再認真，終究不被老闆賞識，倒是身旁的同事，懂得掌握年節送禮的致勝關鍵—討好老闆歡欣，因此受到公司重視，獲得晉升機會。

時至今日，老公依然懊惱著去年過年忘了送禮，這也讓大文不禁想起去年尷尬的除夕夜。正當全家人一起團聚過年的時刻，小叔及弟妹準備了高級禮盒及萬元大紅包送給婆婆，只見婆婆欣喜若狂，相較於婆婆與弟妹之間的互動熱絡，大文因為疏漏了”年節送禮”，讓婆媳兩人的關係產生了微妙的變化。

圖／截至影片(山珍海味吃不膩 新春好運龍厚禮)

「送禮眉角」不可少，好的禮物帶你上天堂。 圖／截至影片(山珍海味吃不膩 新春好運龍厚禮)

有了過往的經驗，今年過年大文可是有備而來，特別準備了最強年節禮盒「千翔肉乾」，無論是要送老闆客戶，還是家人朋友，通通可以”一指搞定”。

大文準備最強年節禮盒「千翔肉乾」，年節送禮通通可以”一指搞定”。 圖／截至影片(山珍海味吃不膩 新春好運龍厚禮)

龍年限定禮盒「龍厚禮」，珍貴心意「攏予你」千翔肉乾推出的龍年限定禮盒「龍厚禮」，紅色外盒包裝設計，充滿年節喜氣感，加上腰封燙金的龍騰設計，更顯大氣磅礡，年節送禮就送「龍厚禮」，將滿滿的誠意都送給你。

龍年限定禮盒「龍厚禮」，紅色外盒搭配龍騰燙金設計，充滿濃厚年節喜氣。 圖／截至影片(山珍海味吃不膩 新春好運龍厚禮)

龍厚禮：特厚蜜汁肉乾+五香牛肉乾+香辣檸檬肉絲，原價880，特價799元，年節限定9折優惠，折扣後每盒只要719元。

特厚蜜汁肉乾—使用大塊豬後腿肉製成，淋上甜中帶鹹的蜜汁，口感軟而厚實，一片厚度逼近一公分，一吃就上癮。五香牛肉乾—以特製香料慢熬，口口吃得到牛肉香甜，口感濕潤愈嚼愈香。香辣檸檬肉絲—使用特製醬汁，再撒上花椒提味，甜辣滋味帶有檸檬香氣，刺激您的味蕾。

「山珍海味」包山又包海，涮嘴滋味停不下來千翔肉乾精選禮盒「山珍海味」，豐盛超值的組合包山又包海，集結陸上跑的、海裡游的，都能成為涮嘴的美味零食，果然是經典不敗的年節送禮首選。

千翔肉乾精選禮盒「山珍海味」，超值組合包山又包海。 圖／截至影片(山珍海味吃不膩 新春好運龍厚禮)

山珍海味：特厚蜜汁豬肉乾+豬肉絲+飛卷片+綜合香鬆米果，原價1,123元，特價1,080元，年節限定9折優惠，折扣後每盒只要972元。

豬肉絲—肉絲裹滿特調滷味醬汁，帶有微甜、微辣、微鹹滋味，愈吃愈涮嘴，好吃到停不下來。飛卷片—採用新鮮現撈魷魚製成，口感帶點嚼勁，嘴裡散發著濃濃的海洋風味，如同整隻魷魚跳進嘴裡般的鮮甜美味!綜合香鬆米果—鹹香肉鬆加上酥脆米果，聞得到米的香氣、吃得到酥脆口感，讓人愛不釋手的零嘴搶手貨。

千翔肉乾為五十年老店，獲得台北十大伴手禮殊榮龍年限定優惠：1/8到2/9購買千翔肉乾全面9折，官網下單不限金額享5倍購物金回饋，折扣後滿2,000元，再享宅配免運送到家，年節送禮”一指搞定”。訂購資訊https://pse.is/5hjakr