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助雙薪家庭育兒 籲保母獎助金加倍

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
全國托育人員協進會常務理事王力玉（左）與托育政策催生聯盟召集人劉毓秀（右）3日於記者會強調，居家保母人力面臨不足。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
全國托育人員協進會常務理事王力玉（左）與托育政策催生聯盟召集人劉毓秀（右）3日於記者會強調，居家保母人力面臨不足。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

2022年超過6成保母年齡超過50歲，未來面臨保母退休潮，雙薪家庭恐陷入無保母可找的窘境！托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴4日呼籲，衛福部應提高保母獎助金，提高到一年補助24000元，並依收托人數加碼。全國托育人員協進會常務理事王力玉指出，獎助金可用於更新托育設備、增進保母育兒職能，是父母跟保母雙贏的局面。

保母獎助金應加碼

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉提出，儘管台灣面臨少子化的狀況，但現在卻要談居家保母短缺的狀況，意味著保母人力的議題已經迫在眉睫。她指出，隨著雙薪家庭增加，台灣托育需求其實正在快速增加，政府應設法吸引更多保母進入產業。

黃喬鈴指出，2022年統計50歲以上保母已經超過6成，未來恐面臨保母退休潮，家長愈來愈難找到保母，政府應設法提高保母的勞動條件，招募更多保母新血，維持收托的量能。

她呼籲，衛福部應調整現行「準公共居家托育人員提升托育服務品質獎助金」（簡稱保母獎助金），翻倍現行的獎助金到一年24000元，相當於每個月加薪2000元，更應按照收托人數加碼調整。

提升育兒品質

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋說，政府長期忽略照顧產業從業人員不足的狀況，近期包括社工、護理與教保服務人員都有加薪制度，但居家保母是「自營工作者」，需要自行負擔成本，若想完全依賴市場供給的話，恐怕無法滿足逐漸上升的育兒需求，所以政府應該健全保母獎助金制度，提升婦女勞參率，並增進育兒照護品質。

王力玉表示，詢問過多名居家保母，發現大多數人都將獎助金用於更新幼兒設備、添購玩具與進修課能增進托育的職能，所以提高獎助金制度其實能提升居家托育的品質，盼政府能一同提升孩童托育的品質。

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