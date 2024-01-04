數位部推巡檢計畫 確保政府服務順暢

網路報稅愈來愈順暢，是數位部的功勞？數位部4日於行政院院會報告「政府數位服務巡航健檢辦理情形」，表示會透過實地檢視、輔導服務的方式，協同各政府機關進行資訊系統健檢，以強化系統韌性。數位部次長闕河鳴舉例，已協助政府機關APP提升順暢度，也讓網路報稅更流暢。

強化政府數位服務

數位部官員表示，政府數位服務可能會因使用者過多而當機，或是可能因網路架構設計不良而回應緩慢，甚至可能因設備故障而停止服務。

為強化政府數位服務韌性，數位部從機制面與技術面進行巡航健檢，協助機關人員檢視系統架構並給予專業建議，確保資訊系統在異常變動或極端環境下，能持續提供服務，並能在故障後儘早復原，提升政府數位服務品質。今年配合各機關預計新建或調修系統時程，於規劃之初就開始進行健檢。

官員進一步說明，數位韌性巡航透過實地輔導的過程，藉由專家團隊與系統主辦人員的共同協作，將韌性概念帶入機關文化中，讓機關自主地、持續不斷地強化各項服務的數位韌性，從而建立具有信任感與良好服務體驗的智慧國家。

報稅愈來愈順暢

被記者問到能否舉例說明數位部成效？闕河鳴說，去年有巡檢政府部門13個系統，而從去年9月開始，某機關的APP就有出現網路不順暢的問題，APP無法讀到資料庫裡面的內容，因此數位部便協助該機關將DNS解碼部分移到雲端，並協助緩解流量，後來民眾就有感受到系統變得更順暢。

他指出，網路報稅系統每年都有更順暢，而數位部今年也會擴大巡檢20個政府部會的核心系統，並將過去的改善建議分享給各部會，而這樣的改善服務以前是屬於救火、臨時性質，在數位部成立後就是持續性的行為，隨時都能協助政府系統運作更順暢。

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