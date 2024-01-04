「低出生率時代」早產兒激增 北醫附醫設2重症保溫箱

少子化時代，早產兒卻大幅增加。台北醫學大學附設醫院今收到麥當勞叔叔之家慈善基金會，捐贈的兩台「重症加護型新生兒保溫箱」，打造早產兒的第一個家，希望能讓巴掌天使出生那一刻，就可以獲得最妥適的照顧。

根據國健署112年公布的出生通報統計年報顯示，台灣的早產兒（＜37周）出生率從97年9%逐漸上升至110年的10.61%，其中低體重新生兒出生率由7.66%上升至10.56%、極低體重新生兒出生率由0.8%上升至1.06%，早產兒出生率逐年上升。

台北醫學大學兒童腦瘤團隊召集人，也是麥當勞叔叔之家慈善基金會董事黃棣棟表示，早產兒一出生就面臨生存的挑戰，許多緊急醫療處置在出生剎那隨即啟動，亟需專業、完整的醫療照護。麥當勞叔叔之家慈善基金會今捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱，提供給北醫附醫，希望提昇早產兒的照護品質。

北醫附醫兒科部主任張璽表示，一般正常新生兒體重大約落在2500至4000公克，早產兒因心肺等器官發育尚未成熟，與足月生的新生兒相較，較易發生心肺功能、視網膜及神經發展等問題。

張璽說，醫療團隊為早產兒進行醫療處置時，須將新生兒移出保溫箱，對於體溫控制、維生管路的調整都是挑戰。重症加護型新生兒保溫箱除了提供溫暖的仿子宮環境，執行醫療處置時只要將蓋子升起，即可變成新生兒處理台，不須移動新生兒，讓新生兒可以接受妥善照護。

北醫附醫院長施俊明表示，北醫附醫於65年8月6日展開門診服務，當時第一位門診病人就是小兒科病人，多年來秉持「以病人為中心」的理念，建立兒童癲癇、唇顎裂、新生兒外接、兒童腦瘤、兒童癌症、精準醫療、早產兒聯合追蹤門診、血友病中心等跨專科團隊，全力打造安心、友善的兒童醫療環境。