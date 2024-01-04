「低出生率時代」早產兒激增 北醫附醫設2重症保溫箱
少子化時代，早產兒卻大幅增加。台北醫學大學附設醫院今收到麥當勞叔叔之家慈善基金會，捐贈的兩台「重症加護型新生兒保溫箱」，打造早產兒的第一個家，希望能讓巴掌天使出生那一刻，就可以獲得最妥適的照顧。
根據國健署112年公布的出生通報統計年報顯示，台灣的早產兒（＜37周）出生率從97年9%逐漸上升至110年的10.61%，其中低體重新生兒出生率由7.66%上升至10.56%、極低體重新生兒出生率由0.8%上升至1.06%，早產兒出生率逐年上升。
台北醫學大學兒童腦瘤團隊召集人，也是麥當勞叔叔之家慈善基金會董事黃棣棟表示，早產兒一出生就面臨生存的挑戰，許多緊急醫療處置在出生剎那隨即啟動，亟需專業、完整的醫療照護。麥當勞叔叔之家慈善基金會今捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱，提供給北醫附醫，希望提昇早產兒的照護品質。
北醫附醫兒科部主任張璽表示，一般正常新生兒體重大約落在2500至4000公克，早產兒因心肺等器官發育尚未成熟，與足月生的新生兒相較，較易發生心肺功能、視網膜及神經發展等問題。
張璽說，醫療團隊為早產兒進行醫療處置時，須將新生兒移出保溫箱，對於體溫控制、維生管路的調整都是挑戰。重症加護型新生兒保溫箱除了提供溫暖的仿子宮環境，執行醫療處置時只要將蓋子升起，即可變成新生兒處理台，不須移動新生兒，讓新生兒可以接受妥善照護。
北醫附醫院長施俊明表示，北醫附醫於65年8月6日展開門診服務，當時第一位門診病人就是小兒科病人，多年來秉持「以病人為中心」的理念，建立兒童癲癇、唇顎裂、新生兒外接、兒童腦瘤、兒童癌症、精準醫療、早產兒聯合追蹤門診、血友病中心等跨專科團隊，全力打造安心、友善的兒童醫療環境。
麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長溫惠美表示，麥當勞叔叔之家慈善基金會為遠地就醫兒童家庭提供免費住宿與關懷服務，更長期關注兒童友善醫療議題。與兒科團隊並肩作戰的過程中，了解到早產兒照護需投入精密醫療設備，自107年起陸續捐贈21家醫院共33台重症加護型新生兒保溫箱。
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