想與機場檢疫犬一起工作嗎？防檢署招募4名領犬員條件待遇看過來

想與機場的檢疫犬一起工作嗎？農業部防檢署委託台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會正在招募4名領犬員，領犬員需要配合出差及輪班輪休，也需要有小客車駕駛執照及駕駛經驗，有一年以上工作經驗，工讀也可，有服務熱忱、基礎英語能力、擅於溝通表達者，都歡迎報名，招募期間，即日起到113年1月31日止。

協會工作人員謝雯曲表示，領犬員對狗要有一定的了解，能養過狗最好，領犬員最重要的人格特質，希望活潑外向、個性內向者恐怕不合適；自主性要夠，能夠獨立處理案件，平時帶狗去執勤，旁邊有檢疫官陪同，但也可能要自行對旅客進行偵測，因此獨立自主性高尤佳。

她表示，今年配置領犬員共有43位，目前有56隻檢疫犬，有的領犬員會配一人兩犬，主要是因為犬隻有的要退休或者有的犬專注力沒這麼夠；此外，領犬員要具備駕駛執照，也要有實際上路經驗，因為，每天帶狗去犬舍上下班，需要開公務車接送犬隻；而因為在國際港口與機場工作，會面對外國人，因此要有基礎英文會話能力，可與外國人交談。

當然，領犬員也有一些「特殊福利」，她說，檢疫犬有的是民眾捐贈的，當檢疫犬年邁退休後，捐贈民眾為第一優先順位可領養，但除了捐贈者以外，就是帶領最久的領犬員為優先，再來才是其他同仁，若都沒有人領養，才開放給一般民眾；而有領養退休檢疫犬者，為了照顧退休、勞苦功高的檢疫犬，還享有「家庭照顧假」，退休犬都享有定期家訪、電訪，也會給予犬隻補貼。

根據招募的工作內容，包括領犬員將帶領檢疫犬進行入境旅客行李、國際貨運及郵包偵測，並記錄偵測結果，且須配合防檢署轄區分署規劃的入境航（船）班加強檢查；同時要填報及彙整偵測結果及在職訓練結果報告；負責平日內務及犬隻照顧等工作；協助檢疫人員執行檢疫，以及配合檢疫相關宣導活動等。

領犬員的工作待遇為月薪3萬7769 元起，離島加給7700 元，這次招募領犬員的職缺為台北松山機場1名、桃園國際機場2名、金門水頭碼頭1名，並得視實際業務需求調整赴高雄機場、台中機場。