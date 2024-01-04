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碳費恐讓房價大漲3成？ 環境部闢謠：影響不到1％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025年開始課徵碳費，不動產業界傳碳費徵收恐讓房價上漲。示意圖。本報資料照片
2025年開始課徵碳費，不動產業界傳碳費徵收恐讓房價上漲。示意圖。本報資料照片

環境部確定以2024年全年排碳量為計費基礎、2025年開始課徵碳費，不動產業界傳碳費徵收恐讓房價上漲。環境部今天說，營造業或不動產業均非為碳費初期規畫徵收對象，且碳費費率待審議，相關業者宣稱徵收碳費致房價大漲15至35%，並非事實，且有哄抬房價疑慮。

環境部氣候署表示，房價結構主要由土地成本、營造原料及銷售利潤等組成，營造原料成本約占房價15至35％，其中與碳費徵收有關的部分，主要為營造原料成本所使用的鋼鐵、水泥等費用，依據行政院主計總處公布「產業關聯表」分析，鋼鐵製品、金屬結構及建築組建等占營造成本約21％、水泥及其製品占約10％。

氣候署表示，碳費是經濟工具，對生產鋼鐵、水泥等溫室氣體排放量達2.5萬噸以上的製造業徵收，碳費費率將包含一般費率及優惠費率，碳費徵收對象若採行具體溫室起體減量措施並達成指定目標，可提出自主減量計畫申請適用優惠費率，經評估後，徵收碳費對於房價的影響約1％。

環境部表示，聯合國氣候變遷政府間專家委員會（IPCC）去年發布的第6次評估報告（AR6）也指出，為達成長期淨零目標而進行必要減量投資的情境下，即使透過原物料生產成本的轉嫁，對於房價的影響也少於1％，與前述評估結果相呼應。

環境部表示，碳費費率審議會在訂定碳費費率時，會綜合考量包含國際碳定價實施情形及我國產業競爭力，也會進行相關影響評估，並妥善規畫其配套措施，以利相關轉型工作的推動。

環境部 競爭力 行政院

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