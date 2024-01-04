保母人力荒、退休海嘯將至 托盟籲提升獎助金留才

台灣少子化問題嚴重，選戰期間常被拿來攻防。托育政策催生聯盟今表示，生育率低下是20年來的國安問題，雙薪家庭成為主流，居家保母重要性增加，卻面臨人才斷層，即將迎來退休潮，呼籲政府調整獎助金，幫助家庭生養小孩無後顧之憂。

托育政策催生聯盟今舉行「穩定留任、擴大招募保母人力 支持家庭雙薪育兒」記者會。發言人黃喬鈴表示，2022年開始，保母出現年齡斷層，新人不願加入，導致50歲以上保母已經超過6成，保母人力恐在未來幾年迎來海嘯式退休潮，而照顧專業人才不願擔任保母的主因，就是保母薪水低廉，僅能勉強糊口，難以養家。

黃喬鈴說，托盟呼籲衛福部調整「準公共居家托育人員提升托育服務品質獎助金」，將獎金由現行一年1萬2000元，翻倍為2萬4000元起，並依收托人數加碼，藉由獎助金，兼顧保母人力的徵才與留才，「讓保母成為薪水適足、值得久任的好工作。」

托盟召集人劉毓秀表示，國家低生育率已是超過20年的國安問題，應由行政院、總統層級推動此事，解決低生育率，讓育兒婦女在生養嬰兒時保住工作，近便、可靠的保母服務是關鍵。台灣即將迎來總統選舉，各政黨候選人提出托嬰政見，對於保母人力缺乏、退休潮及低薪問題卻未提出解方。

「對於無後援的雙薪家庭，保母是最佳後盾，政府應讓這個群體獲得應有回饋。」家長代表呂佳旻表示，自己與先生都在工作，因找到合適保姆服務，才敢生下第二胎；送托保母許多優勢是機構式照顧無法取代，例如臨時、夜間托育等情況。新冠疫情期間，保母全日托育照顧家中未確診孩子22天，讓其免於確診，至今都未感染新冠病毒。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，台灣新生兒人數10年間下降3分之一，每有小孩卻還缺保母，足見人力短缺嚴重性；近10年，30至34歲育齡女性就業率大幅上升，保母需求增加，提升獎助金除鼓勵從業人員，附帶的品質要求條件，也能讓孩童受到保障，呼籲政府多盡心力。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，政府長期不重視照顧產業，近年開始面臨從業人員缺乏的苦果，社會服務必須公共化，完全仰賴市場供給無法滿足需求，居家保母制度是完善整體托育制度重要拼圖。

楊書瑋說，願意投入保母工作的人不多，主因就是收入不足。彰化縣、苗栗縣收入低於基本工資，明顯不足，呼籲政府健全保母獎助金，讓優秀人才留在體系，提供優質服務。協助提升女性勞動參與率、嬰幼兒更佳照顧品質、居家保母更好勞動條件，創造三贏局面。