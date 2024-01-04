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影／左小腿被絞進漁船螺旋槳 潛水教練斷肢被長庚接回已可行走

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
吳先生經歷斷肢浩劫後，後續仍期待可以繼續他的潛水生涯。圖／吳先生提供
吳先生經歷斷肢浩劫後，後續仍期待可以繼續他的潛水生涯。圖／吳先生提供

「只是一瞬間，我的左小腿就斷了」41歲的潛水教練吳先生，去年8月他帶著學員至基隆潮境海域潛水，洋流將他們帶到非潛水區，當他們意識到要返回原潛水區時，一艘漁船就在他們上方，來不及閃避漁船，吳先生左小腿直接被絞入螺旋槳中，吳先生先用潛水呼吸用的備用二級管線，纏繞在他的左腳，趕緊上岸，委由其他教練協助搜尋他的斷肢，緊急送到基隆長庚後，長庚花費12小時，成功接回斷肢，經3個月復健後，功能恢復80％，已可以行走，今長庚醫院慶祝他重生。

回憶當時，吳先生說，漁船靠近他們時，幾乎沒辦法反應，起初漁船是在學員的正上方，他先將學員壓下後，他的左腿就被絞入螺旋槳中，那時他沒有感覺太劇烈的疼痛，只覺得像是車禍一樣，被撞了一下。不過，他當下冷靜地先記錄斷肢的地點，並用備用二級管線，緊緊纏繞在他的左腳，避免出血過量，第二步就是拉學員回到岸上，回岸上的途中，心中僅想著兩件事，要恢復多久？之後還可以潛水嗎？

吳先生說，擔任潛水教練並沒有教育怎麼處理斷肢，所有的反應都是當下的直覺反應，回到岸上約30分鐘，趕緊請其他同事幫忙取回斷肢。他則是被送到基隆長庚救治。

基隆長庚整形外科主治醫師藍靖宇表示，吳先生左小腿斷肢，大約在吳先生送抵醫院後的30分鐘後也送達醫院，處理斷肢，最重要的就是「與時間賽跑」，斷肢如果缺血超過6小時，肌肉就會攣縮，特別是腳踝，可能就沒辦法再運作。團隊先從吳先生的右腿取下25到30公分的靜脈血管，先讓斷肢恢復血流，後續前前後後做了5套血管接合，整個血管接合手術耗時近6小時。

藍靖宇表示，因為吳先生的斷肢送來速度快，基隆長庚的手術團隊也快速啟動，從吳先生當天下午1點多事發到完成所有手術，就大約是12小時。斷肢手術接合後，血流狀況非常好，吳先生後續也很積極做復健，目前已經做了三個月的復健，現在已經可以正常行走。他說，復健過程非常辛苦，吳先生非常有勇氣接受每一次的復健療程。

吳先生說，基隆長庚醫院不但拯救了我的性命，也拯救了我的人生。事發當下，只想著奮力游回岸上，保全性命。回到岸上，也氣力放盡了，之後就被送至基隆長庚醫院。

基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，關於這次案例的分享，可以彰顯基隆長庚醫院在醫療上的專科全面性與高度專業能力，以及醫療團隊的協同作業發揮了極大的作用，從潛水教練吳先生能夠順利康復，恰巧是一次最好的體現。

● 斷肢保存方式：

步驟一：拾回斷肢、散掉的肌肉等，缺血不超過4到6小時

步驟二：簡易清除斷肢上肉眼可見的髒污，如樹枝、碎石，但不過度清洗，如用水洗等

步驟三：將斷肢放在乾淨的塑膠袋內，並裝有冰塊

步驟四：盡速送至醫院

資料來源／基隆長庚醫院整形外科主治醫師藍靖宇 製表／陳雨鑫

聯合報

基隆長庚整形外科主治醫師藍靖宇（左）協助完成吳先生（右）的斷肢手術。記者陳雨鑫／攝影
基隆長庚整形外科主治醫師藍靖宇（左）協助完成吳先生（右）的斷肢手術。記者陳雨鑫／攝影
吳先生今年8月帶學員於基隆潮境潛水區域潛水，不幸被漁船的螺旋槳，截斷左小腿。圖／吳先生提供
吳先生今年8月帶學員於基隆潮境潛水區域潛水，不幸被漁船的螺旋槳，截斷左小腿。圖／吳先生提供
基隆長庚耗費近10多個小時，完成吳先生的斷肢縫合手術。圖／長庚醫院提供
基隆長庚耗費近10多個小時，完成吳先生的斷肢縫合手術。圖／長庚醫院提供

長庚 基隆 復健

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