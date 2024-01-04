3家醫院緊急動員近百醫護 幫器捐者完成「耶誕奇蹟」
新北60多歲陳姓男子去年耶誕夜晚被發現路倒昏迷，被送往新泰綜合醫院搶救後，12月27日經醫師評估已呈現腦幹衰竭，家屬雖不捨但想起他生前那樂於助人的心，決定器官捐贈，將生命的希望傳遞給有需要的人。器捐者的兒子感性地說「想到有更多人因為爸爸的愛得以健康活著，很有意義。」
亞東醫院的器官捐贈移植團隊接獲新泰綜合醫院通知後，立刻啟動調度急診、重症醫學部、神經外科等醫療人員進行。器官捐贈是一場與時間的賽跑，醫護團隊分秒必爭，先後完成肝臟、腎臟移植手術；眼角膜、腹腔血管的摘除；並將骨骼捐贈給台北榮民總醫院組織庫。耶誕夜的大愛捐贈橫跨3家醫院緊急動員近百名醫護、4間手術室完成器官移植手術，遺愛人間。
陳姓男子的大愛幫助了許多等候移植的病人。等候肝臟的病人在接受移植受術後，於加護病房意識清楚、脫離呼吸器，且生命徵象穩定，1月3日已轉出普通病房；另外2名等候腎臟的病人，則在移植手術後立即轉往普通病房，病況穩定好轉；眼角膜先交由國家眼庫評估，配對通知後預計於1週內執行角膜移植手術。
亞東醫院器官捐贈移植團隊努力讓生命的休止符，成為另一個生命起始樂章。2023年協助30名腦死及生命末期病患大愛捐贈，共計捐贈5枚心臟、2枚肺臟、8枚肝臟、20枚腎臟、1例胰臟、2例小腸、45枚角膜、11位皮膚、9位骨骼及腹腔血管等。
根據器捐中心資料，目前等待器官移植有1萬1351人，等待腎臟移植的人最多，達8731人，有人等不到大愛器官抱憾離世，亞東醫院也曾有等候眼角膜移植患者僅排隊1天，就幸運獲得大愛捐贈配對且恢復良好，重見世界的美好。
亞東醫院邱冠明院長說，此次跨院際合作器官捐贈與移植手術，讓亞東醫院的醫療團隊得以再為生命的延續而努力，呼籲更多人加入器官捐贈行列，幫助更多家庭重獲新生。
亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明身兼財團法人器官捐贈移植登錄中心董事，也是亞東醫院移植委員會執行秘書。洪芳明在第一線推動器官捐贈20多年，與患者家屬建立深厚情感，他認為，解釋病情比勸說器官捐贈更重要，醫師第一要務是盡力搶救病人，若情況無法好轉，希望能善終，做到生死兩相安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言