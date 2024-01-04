3家醫院緊急動員近百醫護 幫器捐者完成「耶誕奇蹟」

新北60多歲陳姓男子去年耶誕夜晚被發現路倒昏迷，被送往新泰綜合醫院搶救後，12月27日經醫師評估已呈現腦幹衰竭，家屬雖不捨但想起他生前那樂於助人的心，決定器官捐贈，將生命的希望傳遞給有需要的人。器捐者的兒子感性地說「想到有更多人因為爸爸的愛得以健康活著，很有意義。」

亞東醫院的器官捐贈移植團隊接獲新泰綜合醫院通知後，立刻啟動調度急診、重症醫學部、神經外科等醫療人員進行。器官捐贈是一場與時間的賽跑，醫護團隊分秒必爭，先後完成肝臟、腎臟移植手術；眼角膜、腹腔血管的摘除；並將骨骼捐贈給台北榮民總醫院組織庫。耶誕夜的大愛捐贈橫跨3家醫院緊急動員近百名醫護、4間手術室完成器官移植手術，遺愛人間。

陳姓男子的大愛幫助了許多等候移植的病人。等候肝臟的病人在接受移植受術後，於加護病房意識清楚、脫離呼吸器，且生命徵象穩定，1月3日已轉出普通病房；另外2名等候腎臟的病人，則在移植手術後立即轉往普通病房，病況穩定好轉；眼角膜先交由國家眼庫評估，配對通知後預計於1週內執行角膜移植手術。

亞東醫院器官捐贈移植團隊努力讓生命的休止符，成為另一個生命起始樂章。2023年協助30名腦死及生命末期病患大愛捐贈，共計捐贈5枚心臟、2枚肺臟、8枚肝臟、20枚腎臟、1例胰臟、2例小腸、45枚角膜、11位皮膚、9位骨骼及腹腔血管等。

根據器捐中心資料，目前等待器官移植有1萬1351人，等待腎臟移植的人最多，達8731人，有人等不到大愛器官抱憾離世，亞東醫院也曾有等候眼角膜移植患者僅排隊1天，就幸運獲得大愛捐贈配對且恢復良好，重見世界的美好。

亞東醫院邱冠明院長說，此次跨院際合作器官捐贈與移植手術，讓亞東醫院的醫療團隊得以再為生命的延續而努力，呼籲更多人加入器官捐贈行列，幫助更多家庭重獲新生。