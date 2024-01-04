明上午前6縣市可能跌破10度 總統大選日預估天氣穩定

中央氣象署表示，未來一周三波冷空氣影響，東北季風強弱交替，今白天起減弱，周六晚又增強，下周二減弱，下周三再增強。今晨受輻射冷卻影響，最低溫苗栗公館8.1度；明上午前，苗栗縣、桃園市等6縣市仍可能跌破10度。此外，13日投票日目前預估各地天氣穩定，僅東半部有局部短暫雨。

中央氣象署發布低溫特報，桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、金門縣，明晨至上午有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員徐仲毅指出，今天白天起，冷空氣影響逐漸減弱，僅迎風面北東雲量多，其他地區多雲到晴為主，天氣型態持續至周六白天。他也提醒，今天風力雖漸減，但海面風浪偏大，恆春半島、外島地區務必留意。

徐仲毅說，周四至周六白天，水氣少，各地天氣穩定，晴到多雲為主，僅東半部、恆春半島零星降雨。周六晚上起，又有另波東北季風增強，影響至下周一清晨，期間桃園以北、東半部局部降雨。

西半部地區在周五至周六夜晚清晨，以及中南部地區在周日清晨，都要留意局部霧或低雲，影響能見度。

下周一白天東北季風減弱，至下周二期間，提醒雖減弱，水氣反而變多，北部及東半部地區、中部山區有局部降雨。

下周三東北季風又增強，北東持續局部短暫雨。另外，下周一至下周三，若水氣及溫度條件配合，3500公尺以上高山可能降雪。

溫度方面，徐仲毅指出，今天各地普遍低溫12至14度，新北、苗栗近山區出現10度以下低溫，最低溫為苗栗公館8.1度。今天冷氣團影響，對北宜花影響相對大，高溫不超過20度；中南部則是日夜溫差大。

他提醒，明晨受輻射冷卻效應影響，局部地區還是可能有10度以下低溫。

下周一清晨，再迎一波相對低溫，北台灣約15度左右，空曠地區再降1至2度，近山區氣溫更低。此外，中南部氣溫一樣偏低，低溫13至15度。