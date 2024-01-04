農漁會信用部逾放比0.26% 存款總餘額2兆2337億

農業部農業金融署表示，截至112年11月底止，全體農漁會信用部存款總餘額為2兆2337億元，比上月底的2兆2260億元，增加77億元；放款總餘額1兆3902億元，比上月底的1兆3751億元，增加151億元。

而逾期放款金額為36.18億元，較上月底的37.76億元減少1.58億元，逾期放款比率為0.26％，較上個月減少0.01百分點，較去年同期減少0.03個百分點。

農業金融署副署長周妙芳表示，全國311家農漁會信用部，是國內偏鄉地區涵蓋最廣的金融體系。除了一般的銀行服務以外，還包括偏鄉、關懷等等，有些偏鄉地區不必然會有銀行郵局，但仍會有農漁會信用部協助。存款金額每個月也增加、頻創新高；存款與放款都增加，表示經濟正向成長。

周妙芳表示，農漁民總存款達2兆2337億元持續增加，不僅代表農漁會信用部經營愈來愈好，也代表農漁民手頭有餘裕；一些偏鄉的農漁民，有餘裕就會存錢，比較不會用錢，長者錢都存著，也常常成為詐騙集團覬覦的對象，因此農漁會信用部也發揮關懷的功能，若有大筆的提領金額，也會進行關心，過去阻擋多起疑似案件。

農金署表示，全體311家信用部中，逾放比率低於1%者計有269家，其中44家逾放比率為0%，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為1273.71%，較上月底1217.40%，增加56.31個百分點。

農金署說，會持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。