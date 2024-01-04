里長帶團赴陸接受招待被調查 旅行業無奈也受影響

2024總統立委選舉將近，不少里長以低價帶團赴中國大陸進行兩岸交流，並接受國台辦人員落地招待，被檢調搜索，而不少旅行業者也連帶受影響。有不具名旅行業者抱怨，客人來買機票、辦簽證，業者根本不會知道對方是誰，目前全台有約數十家業者也被要求配合調查，十分困擾。

不具名旅行業者指出，當前還有赴陸禁團令的情況下，一般旅行業者僅販賣機票、幫忙辦簽證等，站在旅行社立場，除非是旅行社自己跟大陸串聯，「不然客人來買機票、辦簽證，業者哪會知道對方是誰、去當地怎麼被接待？」是否有對價關係很難證明。

業者也說，若是以考察團名義，現在大陸確實有不少地接社為了搶客給出很低的價格，若是完全免費確實說不過去，但若團費在每人新台幣1萬6000元以上都很合理，像是機票每人大約1萬初頭，三線城市因經濟不僅氣，住宿一天約1千多元，且兩人一間，5天每人僅2、3千元，其餘就是吃飯、遊覽車等，有些還會安排購物行程再壓低價格。

該名旅行業者也說，近期不少里長帶團赴陸被調查，估計也有50家賣票的旅行業者連帶受影響，包括被要求提供旅客名單跟開票名單，雖然不會有罰則，但仍十分困擾。

另一名旅行業者也說，近期業界對於連帶被要求配合調查都抱怨連連，認為只是協助辦護照、簽證也有問題，但實際上根本防不勝防。