日本新年天災意外頻發 旅日達人分享近期赴日該注意「這6點」

2024年才剛開始，日本元旦當天於石川縣能登半島就發生7.6強震引發海嘯，2日是日航在羽田機場與海上保安廳飛機發生擦撞起火，3日則是北九州「魚町銀天街」發生大規模火災。旅日達人林氏璧分享，近期若要去日本旅行該注意什麼事。

旅日達人林氏璧被問到在日本旅遊遇到天災和近期打算跟團或自由行去日本的人該注意什麼，他表示，近期要去日本要小心可能會有餘震並取消到災區的行程，其他絕大多數交通的影響，相信很多都會很快恢復，至於旅遊中遇到天災或意外，就要臨機應變了，無法一概而論。

「機票獵人」蓋瑞哥在文章中留言分享，他出國前會做很多準備：

1.購買不便險並了解保障範圍，不要只有買，事情發生了一問三不知。

2.在國外時，有時連絡很不方便，先自己做好功課。

3.事發當下不要慌，確認手上有的資源，不便險會賠哪些、航空公司的賠償措施、住宿是否有著落。利用手上的資源做出最好的應變，減少對於旅程的影響。

4.該保留的單據、證明不要漏掉。能現場拿到就現場拿到，事後有時很難再取得，或是要E-mail寄來寄去，曠日費時。

5.回到國內，再來處理後續賠償的事情。不要在旅途中，受到情緒影響。