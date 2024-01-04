產工釀罷工 台鐵春節疏運照常加開234班列車 9日起訂票
春節疏運將屆，台鐵產業工會醞釀春節期間發起罷工連署，2月初宣布是否行動。台鐵公司今宣布春節疏運照常，且運能比去年增加；2月6日至15日春節疏運期間，全線加開各級列車總計234列次，其中2月7日、13日東部幹線紅眼列車2列次，提供7折優惠，1月9日開放東部幹線及跨線列車訂票、1月10日開賣西部幹線車票。
台鐵公司表示，2月6日至15日春節疏運期間，全線加開各級列車總計234列次，其中包含2月7日、2月8日及2月13日、2月14日東部幹線實名制列車8列次；2月7日、2月13日東部幹線紅眼列車2列次，提供7折優惠；2月7日至2月15日，彰化-花蓮跨線對號列車16列次；2月8日至2月14日湖口-臺東跨線區間快車14列次；2月8日至2月14日西部幹線南港-彰化對號直達車14列次、七堵-潮州半直達對號車14列次、七堵-高雄區間快車14列次以及2月12日至2月14日海線七堵-彰化對號車6列次。
此外，為加強疏運旅客，2月6日至2月15日，暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司表示，1月9日0時起，開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票；1月10日0時起，開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至年2月15日乘車票。
台鐵公司說，另加開8班東部幹線實名制自強號列車，1月11日0時起至乘車前3日止，優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾，得以實名制方式預訂乘車票。
另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，開放訂票期程另行公告。
台鐵公司表示，今年春節疏運期間，全線運能較平日增加6%，與去年春節相比，平均每日增加7994個座位數，平均每日增加791645座位公里。
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