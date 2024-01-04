冷空氣減弱 周末再變天、北部轉涼變冷

今天清晨最低溫是苗栗公館的8.1度，其次是雲林虎尾的9.0度。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨輻射冷卻作用，新竹以北到東半部雲量偏多，苗栗以南無雲，彰化、南投、嘉義、台南的空曠地區有10度以下低溫出現，北部測站最低溫是淡水9.8度，台北站最低溫為天亮前的13.3度。

他說，整體來看，低溫發生的區域比預期要來得大，雖然這有輻射冷卻的加持，不過以淡水跟台北的低溫反應來看，冷空氣本身南下的幅度應該也是大於原本模式的預期。今年冬季模式對於冷空氣的掌握度還滿常出現這樣的落差現象，雖然落差的幅度都不是特別大，但也顯示出在小變化頻繁的狀況下，反而會更容易出現預報的誤差。

今天白天開始冷空氣會減弱，不過，吳聖宇說，雲量上南北、東西之間相差頗大，新竹以北雲量多，溫度回升的幅度較小，高溫大多預測還在20度以下，花蓮、台東高溫預報也只有19-21度，苗栗以南陽光明顯，溫度回升就會比較明顯，高溫有機會來到24-26度或以上。

天氣方面大致穩定，吳聖宇表示，雖然北、東雲量多，不過預測來看只有少量的零星小雨或飄雨，大多數時間為多雲或陰，中、南就是晴到多雲的天氣了。

吳聖宇表示，明天、周六北邊的大陸高壓更往東移，風向會轉變為高壓迴流的東到東南風，各地大致都是多雲或晴的天氣，最快可能要等到周六晚間下一波東北季風南下，前緣微弱鋒面在台灣東北邊海域掠過，迎風面地區的天氣才會開始有所變化，周日受東北季風影響，桃園、大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島等地有短暫陣雨機會，水氣不多，但應該會有點下雨的狀況，新竹以南仍維持多雲或晴的天氣。

溫度方面，明天、周六各地白天的高溫會更為回升，夜晚清晨因為輻射冷卻作用，局部空曠地區才會有較低的溫度，日夜溫差變化較大。周日東北季風南下，北部、東北部、東部的高溫又會降到20度以下，再度轉涼變冷，目前預報看起來這波冷空氣也是不強，不過時間接近後會不會又出現新的變化持續觀察。