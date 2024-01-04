過敏藥暑假缺到現在 患者苦笑：覺得撐不過這個冬天

秋冬是過敏等呼吸道疾病好發的季節，有藥師透露，過敏族常用的藥物「莫鼻卡」已缺藥約4個月，目前只能請醫師替換效果相同的藥物、撐過這段原料缺乏的時期。食藥署副署長陳惠芳指出，因應呼吸道疾病患者增加，該藥品目前持續控貨中，業者會將零星庫存，分配給各層級醫療機構及藥局，待今年原料藥需求核准後，將積極排產，短缺期間，建議以不同成分複方藥品「驅敏持續釋放膜衣錠」替代。

20多歲的年輕女性陳小姐飽受過敏摧殘，到了冬天就會特別嚴重，眼睛鼻子癢到不行，「都想把眼睛挖出來、鼻子切下來了」，她往年都靠莫鼻卡「續命」，但日前就醫時，醫師告訴她莫鼻卡最近都缺藥，陳小姐苦笑表示，「我覺得撐不過這個冬天了」。

藥師公會全聯會副發言人王明媛說，莫鼻卡每年都會有一段時間缺貨，主要是因原物料「麻黃素」由管制藥品管理局管制，第一批搶完，就得等到下次開放，如果鼻子過敏的人特別多、醫師開藥開得特別快、藥品用量特別大，可能導致原料都用完了，卻還不到下一批放貨時間。

王明媛解釋，麻黃素之所以需要被管制流向，是因為不法人士可能用以提煉安非他命，和含麻黃素的感冒藥，同樣需注意購買數量，今年暑假以來，已約4個月都沒有莫鼻卡可提供了，「醫師也很跳腳」，但因為原料被控管、不是那麼好拿，只能不斷請醫師更換替代藥物，直到撐過這一波「缺藥寒冬」。

王明媛表示，莫鼻卡有12小時和24小時的種類，她手上還有24小時的，但12小時的就沒有了，只好請醫師換成替代藥品「喜洛」，效果和莫鼻卡12小時款的相同，如果藥品庫存真的接不上，也只能不斷Ａ藥換Ｂ藥、Ｂ藥換Ｃ藥。

「替代藥還是有麻黃素成分」，王明媛說，因為這個成分主要是作為鼻塞治療使用，不過管制單位將原料發給各家後，各藥廠使用狀況不一、消耗狀況也不盡相同，如果莫鼻卡用完了，就只能找不是那麼熱門，但還有庫存的來補上。

針對莫鼻卡藥品的供貨情形，陳惠芳說，因疫情解封呼吸道疾病患者增加，藥品用量激增，該品項持續控貨中，業者表示，目前尚有零星庫存，將妥善分配給各層級醫療機構及藥局，待今年原料藥需求核准後，將積極排產，保障持續供應，短缺期間，建議依醫師評估，以不同成分複方藥品「驅敏持續釋放膜衣錠」替代。